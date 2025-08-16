Грем прогнозує, що обмін територіями, ймовірно, стане частиною будь-якої посередницької угоди.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем передбачив, що російсько-українська війна може закінчитися до Різдва, але тільки в тому випадку, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

"Не помиляйтеся, ця війна - агресивна війна Путіна проти України. Однак я завжди говорив, що Україна не вижене всіх російських солдатів, а Путін не захопить Київ", - цитує Грема The Hill.

Він наголосив, що ключ до гідного і справедливого завершення цієї війни - створення "інфраструктури стримування", яку не змогли створити Байден і Обама, щоб запобігти новому вторгненню РФ.

"Якщо тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним дійсно відбудеться, то я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", - передбачив Грем.

Він також висловив думку, що, якщо потенційна тристороння зустріч не відбудеться, Трампу, "можливо, доведеться піти ва-банк, щоб покарати тих, хто купує дешеву російську нафту і газ, підтримуючи військову машину Путіна".

Він також прогнозує, що обмін територіями, ймовірно, стане частиною будь-якої посередницької угоди.

"Буде обмін територіями. Виселити всіх росіян неможливо, але українці укладуть цю угоду, а не США. Україна укладе цю угоду, і Трамп покладе край цій війні. Я ніколи не був таким оптимістичним, як зараз", - заявив він.

Заяви Трампа після зустрічі з Путіним

Президент США заявив, що угоди щодо припинення вогню не досягнуто, але "є хороші шанси".

Трамп також заявив, що, ймовірно, візьме участь у будь-якій зустрічі Путіна і Зеленського.

"І якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі. Вони зараз організовують зустріч... не те щоб я хотів там бути, але я хочу переконатися, що вона відбудеться", - сказав президент. "І в нас є непогані шанси на її проведення".

