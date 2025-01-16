У 2023 році сили "Вагнера" допомогли Туадері організувати і здобути перемогу на референдумі, який зняв обмеження на терміни президентських повноважень.

Президент РФ Володимир Путін прагне запевнити ключового африканського союзника в тому, що він може розраховувати на військову допомогу Кремля після того, як Росія не змогла запобігти краху режиму Асада в Сирії.

Як пише видання The Times, президента Центральноафриканської Республіки Туадера підтримують найманці з російської групи "Вагнера" з 2018 року, коли їх направили в багату на алмази і золото африканську країну.

Туадера відвідав Москву, щоб обговорити питання, зокрема "вельми делікатні, пов'язані з підтриманням безпеки", сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

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Зазначають, що 2023 року сили "Вагнера" допомогли Туадері організувати і здобути перемогу на референдумі, який зняв обмеження на терміни президентських повноважень. Референдум відбувся, незважаючи на те, що повстанські сили контролювали більшу частину країни, а третина населення була переміщена внаслідок бойових дій.

"Вагнерівці" отримав контроль над прибутковими золотими, алмазними та лісовими ресурсами в ЦАР в обмін на збереження його влади. Критики прозвали Туадеру "президентом Вагнером" за його залежність від найманської групи.

Як пише видання, Туадера - перший іноземний лідер, який відвідав Путіна цього року, а переговори в Кремлі відбулися після того, як Башар Асад був змушений тікати з Сирії в Росію минулого місяця.

Крім операцій у ЦАР, ПВК "Вагнер", яка тепер також діє під назвою Африканський корпус, воювала на боці військової хунти в Малі та режиму Асада в Сирії. Він також мав військову присутність у Лівії, Мозамбіку та Судані, оскільки Кремль прагне розширити свій вплив по всій Африці.

Нещодавній успіх повстанців у Сирії може спонукати Туадеру почати розглядати альтернативні гарантії безпеки, сказав Самуель Рамані, експерт із впливу Росії в Африці в аналітичному центрі Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Росія прагне відкрити військову базу в ЦАР, але угоди поки що не досягнуто. Він додав:

"Я думаю, росіяни відчувають, що він може коливатися, і тому вони хочуть зміцнити його авторитет. Сполучені Штати не відмовилися від ідеї боротьби за вплив у Центральноафриканській Республіці".

Виступаючи в Кремлі, Туадера назвав ПВК "Вагнер" "російськими інструкторами" і сказав Путіну, що вони допомогли перетворити його армію на силу, здатну "давати відсіч терористам" і захищати від інших загроз.

Падіння режиму Асада - останні новини

В останні дні існування режиму Башара Асада в Сирії російський диктатор Володимир Путін ігнорував його благання про допомогу. Про це повідомляв Bild із посиланням на колишнього керівника сирійських ЗМІ Камеля Сакра.

27 листопада угруповання Хайят Тахрір аш-Шам почало свій наступ на Алеппо. Башар Асад одразу ж полетів до Москви, щоб зустрітися з Путіним і попросити військової підтримки. Але, за словами Сакра, російський диктатор змусив того чекати цілих два дні, перш ніж зустрітися в готелі Four Seasons у Москві. Причому в день зустрічі її час переносили тричі, а сама розмова двох диктаторів тривала лише годину.

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