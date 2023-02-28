Зазначається, що плани російського диктатора Путіна "зазнали невдачі через нерозуміння українського сценарію".

В італійській розвідці заявили, що цілі вторгнення Росії в Україну провалилися. Тепер країні-агресорці необхідна оперативна пауза в бойових діях проти України, щоб підготуватися до більш тривалої війни. За цей час РФ може, зокрема, перезапустити роботу свого військово-промислового комплексу.

Як пише La Stampa, такі висновки італійська розвідка озвучила в доповіді парламенту. Дані розвідки також говорять про те, що в Росії почали відчувати вплив санкцій, запроваджених Заходом через повномасштабне вторгнення в Україну, навіть незважаючи на великі виробничі потужності РФ.

Крім того, розвідники відзначають зниження рівня підтримки війни в Росії. При цьому велика частина росіян все ще схвалює дії свого керівництва. Це пов'язано з роботою російських пропагандистських ЗМІ.

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При цьому Росія не полишить спроб втручання в політичні процеси в західних країнах.

"Москва не припинить втручатися в політичну динаміку і процеси прийняття рішень в країнах НАТО. Вдаючись ще більше, ніж у минулому, до примусових і маніпулятивних методів, таких як кібератаки, дезінформація, шантаж і використання таких важелів, як міграція та енергетика, причому останні приречені на втрату актуальності, враховуючи прагнення Заходу знайти альтернативи енергетичній залежності від Росії", – пише видання.

Зазначається, що плани російського диктатора Путіна "зазнали невдачі через нерозуміння українського сценарію". Водночас ймовірність застосування Росією ядерної зброї італійські розвідники вважають низькою.

Війна в Україні: оцінки західних розвідок

Бюро по захисту Конституції Латвії, яке займається розвідкою і контррозвідкою, прогнозує, що війна Росії проти України не закінчиться у 2023 році. За оцінками розвідників, мінімальною метою окупантів є захоплення Донбасу. Крім того, в Росії не відмовилися від планів на Київ.

У британській розвідці проаналізували втрату російського літака А-50У, який отримав пошкодження в Білорусі на аеродромі "Мачулищі". Спеціалісти додали, що цей борт дуже важливий операцій ворога в повітрі з точки зору забезпечення картини повітряного бойового простору.

Крім того, в британській розвідці не залишили без уваги нещодавні вибухи в Маріуполі Донецької області. Зазначається, що окупанти вважали це місто недосяжним для засобів ураження ЗСУ. Саме тому в Росії так стривожені "бавовною".

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