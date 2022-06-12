Президент РФ підписав відповідні закони.

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон, що передбачає невиконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Документ від 11 червня опубліковано на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації.

У ЄСПЛ росіяни мали право оскаржувати рішення судів РФ, а також подавати скарги на порушення своїх прав. При цьому Росія перебувала серед лідерів за кількістю скарг.

Під дію нового закону підпадають рішення, ухвалені після 15 березня 2022 року. Компенсації за рішеннями, винесеними до 15 березня, будуть продовжувати виплачуватися - в рублях.

Крім того, Путін підписав закон, що прибирає рішення ЄСПЛ з переліку підстав для перегляду кримінальних справ.

Раніше УНІАН писав, що Європейський суд з прав людини призупинив розгляд скарг проти Росії. Як повідомлялося на сайті суду, відповідне рішення було ухвалено у зв'язку з постановою про виключення РФ з Ради Європи.

Перед цим ЄСПЛ вжив невідкладних тимчасових забезпечувальних заходів і наказав Росії, щоб її війська утримувалися від нападів на цивільне населення і знищення цивільних об'єктів в Україні.

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