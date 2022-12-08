На його думку, президент РФ не досягне успіху.

Президент Росії Володимир Путін намагається зламати українців за допомогою ударів по інфраструктурі.

Про це написав держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter. Він переконаний, що Путін не досягне успіху.

"Президент Путін застосував нову стратегію руйнування будинків та інфраструктури у спробі зламати волю народу України. Він не досягне успіху. Ми залишатимемося єдиними з Україною стільки, скільки знадобиться", - підкреслив Блінкен

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Війна в Україні: удари по інфраструктурі

Російські окупанти 10, 22 і 31 жовтня здійснили масований ракетний обстріл української енергетичної інфраструктури. Тоді було зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

15 листопада Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України, а вже 23 листопада знову завдала удару.

Остання атака відбулась 5 грудня. Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що це фактично відкинуло українську енергосистему на тиждень назад.

Аналітик Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк вважає, що Росія планує кілька "досить великих повітряних атак" по Україні.

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