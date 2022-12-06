Сергій Коваленко зазначив, що оператори не можуть надати інформацію за кожною окремою адресою.

Українців закликали не обривати телефонну лінію в колл-центрах, якщо світла немає вдома по шість-сім годин. У таких ситуаціях необхідно перевірити, чи немає аварій.

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону закликав українців дотримуватися наступного алгоритму:

З'ясувати, чи не сталася аварія на лінії або в будинку. Це можна зробити на веб-сайті YASNO. Через відключення системи та негоду зросли ризики виникнення аварій. Якщо все ж сталася аварія, то варто звернутися в ЖЕК або ОСББ. Якщо ж аварії немає, то потрібно звіритися з графіком відключень. У разі, якщо електрики немає більше шість-сім годин та діють екстрені відключення, то потрібно написати в особисті повідомлення в Facebook представникам енергомереж.

"Я дуже не раджу дзвонити на колл-центр YASNO або мереж, тому що коли у нас були екстрені відключення в перший день - в одну хвилину 6-7 тисяч дзвінків йде. Але треба розуміти, що колеги в колл-центрах не знають інформації, у них немає по кожній адресі даних. Тому, якщо 6-7 годин немає світла і немає аварій - треба написати в особисті повідомлення свою адресу і колеги візьмуть заявку в роботу", - підсумував Коваленко.

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Відключення світла в Україні - що відомо

Росіяни обрали в якості цілей для ракетних ударів об'єкти енергетичної системи України. 5 грудня Москва влаштувала восьмий масований удар по енергосистемі. При цьому сили ППО збивли 61 з понад 70 ворожих ракет.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, після удару окупантів найскладніша ситуація з енергопостачанням у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що енергетична система залишилася цілісною і контрольованою. При цьому він запевнив, що енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки атаки росіян.

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