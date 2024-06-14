Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з представниками Міністерства закордонних справ Росії озвучив умови, після виконання яких будуть можливими мирні переговори з РФ. Серед них - виведення Сил оборони України з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також гарантії не вступу України до НАТО.

Путін підтвердив, що це він не готовий до перемовин щодо завершення російсько-української війни. Його позиція з початку повномасштабного вторгнення не змінилася. Ця позиція єдина – не існування України, її знищення.

Якби нам запропонували, що ті території, які загарбали росіяни (а Путін так їх і називає загарбаними територіями), Росія забирає собі, а решта України робить, що хоче – хоч в НАТО, хоч в ЄС, хоч і туди, і сюди, обирає собі лідера - тоді це виглядало би, як щось хоча б віддалено подібне на компроміс. Однак цього не відбувається.

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Тобто сьогоднішній виступ Путіна - не пропозиція до компромісу. Путін лиш підтвердив, що він готовий воювати далі, залишається на своїх позиціях і готовності до перемовин там ніяких немає.

Крім того, меседж Путіна - це і погроза європейцям: або беріть це, або далі можемо бути і у вас. Річ у тім, що йому важливо показати: Росія й надалі "великая і могучая", "аналогов нет". Але залякувати - це стара стратегія Путіна. В цьому немає нічого нового…

Подальший розвиток подій довкола "мирного плану Путіна" та на полі бою у російсько-українській війні буде залежати від того, хто переможе на виборах в США, як на усе будуть реагувати інші країни, які дивляться, що Путін не пропонує нічого нового, і наскільки Китай може змінювати свою позицію.

Адже зараз, мені здається, відбувається чергове загострення відносин США, Китаю та ЄС зокрема у питанні електромобілів. Китай має економічні проблеми та не готовий відмовлятися від американського та європейського ринків. Тож дотискання Росії та бажання Китаю покращити своє економічне становище можуть зіграти в плюс. Приміром, Захід потенційно зробить Китаю пропозицію: ви менше допомагаєте РФ, а ми натомість допоможемо вам…