ПВК "Вагнер" у Білорусі має надто мало сил, щоб безпосередньо створювати військову загрозу, а її зброя "не підходить для таких військових цілей".

Наразі російська приватна військова компанія "Вагнер" у Білорусі не становить прямої загрози. Про це розповів директор Центру передового досвіду НАТО у сфері стратегічних комунікацій (Стратком) Яніс Сартс в ефірі каналу TV3, передає Радіо Свобода.

Він зазначив, що наразі ПВК "Вагнер" у Білорусі має надто мало сил, щоб безпосередньо створювати військову загрозу, а її зброя "не підходить для таких військових цілей".

Водночас, за словами Сартса, "не можна виключати провокацій за участю найманців на кордоні". Він звернув увагу на те, що деякі вагнерівці – це "колишні спецпризначенці, які пройшли підготовку для проведення диверсій".

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Крім того, директор Stratcom зазначив, що однією з причин, чому "вагнерівці" не будуть вдаватися до якихось активних дій, є те, що угруповання, яке розташоване в Білорусі, "фінансується досить погано", а найманці "нічого не роблять, поки їм не платять".

Крім того, за словами Сартса, "несхоже, що хтось готовий фінансувати диверсії", тому "рівень загрози з боку ПВК "Вагнер" знизився".

ПВК "Вагнер" у Білорусі - що відомо

Найманці ПВК "Вагнер" передислокувалися в Білорусь після невдалого військового заколоту в РФ в кінці червня. У їх розпорядженні є табір, а, за офіційною версією, займаються вони тим, тим, що навчають білоруських військових.

Вони також постійно переправляють на територію Білорусі колони з технікою, в тому числі важкою.

При цьому, присутність найманців в Білорусі дуже турбує Польщу і Литву. Вони навіть заговорили про закриття своїх кордонів з цією країною. А Польща направляє тисячі військових до кордонів з Білоруссю.

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