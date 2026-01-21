Ізраїль погодився приєднатися до 'Ради миру' Трампа

Раніше країна не хотіла входити в союз, в якому бере участь Туреччина.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодився приєднатися до "Ради миру" для Гази, очолюваної Дональдом Трампом, змінивши свою публічну позицію. Про це пише AP.

Зазначається, що це сталося після того, як офіс Нетаньягу розкритикував склад комітету ради, який відповідає за нагляд за Газою. Журналісти пишуть, що "Рада миру" спершу передбачалася як організація з невеликої групи світових лідерів, які контролюватимуть план припинення вогню в секторі Гази.

Однак згодом амбіції Трампа розширилися до більш масштабної концепції, і він розіслав запрошення десяткам країн, натякнувши, що незабаром він буде виступати посередником у глобальних конфліктах.

Видання відзначає, що раніше офіс Нетаньягу заявляв, що склад виконавчого комітету Гази, до якого входить Туреччина, ключовий регіональний конкурент, не був узгоджений з ізраїльським урядом і суперечив його політиці. На тлі цього нове рішення Нетаньягу може поставити його в конфлікт з деякими ультраправими союзниками в його коаліції.

"Рада миру" Трампа: важливі новини

Раніше президент США Дональд Трамп фактично заявив, що його "Рада миру" може замінити ООН. Він також вчергове розкритикував ООН, заявивши, що організація "повинна була врегулювати кожну з воєн", які президент США нібито врегулював.

Водночас президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ було запрошено до "Ради миру". Проте він зауважив, що не уявляє, як Україна може брати участь у будь-якій раді, де присутня РФ, яку також запросили доєднатися до організації.

