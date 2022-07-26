Його промова могла б сподобатися "навіть самим відвертим расоненависникам" і була "крахом", вважає радниця.

Одна з найстаріших радників Віктора Орбана, Жужа Хегедюш, подала у відставку через промову прем'єр-міністра для "найбільш кровожерливих расоненависників".

Про це повідомляє hvg.hu.

Жужа Хегедюш, радниця Орбана з питань соціальної інтеграції, вирішила перервати їхны 20-річні дружні взаємини через його скандальну промову. У листі прем'єру вона написала:

"Мені щиро шкода, що мені доводиться припиняти відносини через таке ганебне становище, яке, хоча і ставало для мене все більш і більш важким після вашого неліберального повороту, все ж здавалося стійким в короткостроковій перспективі. Однак після такої промови, що суперечить всім моїм базовим цінностям, у мене не залишилося іншого виходу. ... Я тепер змушена публічно розлучитися з вами через те, що було сказано в Беїле-Тушнаді".

Жужа Хегедюш сказала, що його "відверто расистська мова, яка сподобалася б навіть Геббельсу, вийшла за рамки прийнятного". Також радниця пригадала Орбану гомофобний закон, звинуватила його в занадто радикальній антиєвропейській та антимігрантській позиції.

Вона висловила надію, що Орбан зможе "змити хоча б звинувачення в пропаганді відверто расистської політики, яка зараз неприйнятна навіть для західноєвропейських крайніх правих".

Резюмуючи, вона наголосила, що його промова могла б сподобатися "навіть самим відвертим расоненависникам" і була "крахом".

"Це різко контрастує з Віктором, який найняв мене в листопаді 2002 року, з яким було приємно працювати до 2013 року", - додала Хегедюш.

Як писав УНІАН, скандальна заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана прозвучала під час його щорічної промови в Беїле-Тушнаді, Румунія.

Раніше там же він висловлював свої основні політичні ідеї. Зокрема, в 2014 році він вперше саме тут заявив про те, що хоче побудувати "неліберальну демократію" в Угорщині.

У своїй промові Орбан заявив, що угорці - "не змішана раса, а суміш народів, що живуть в нашому власному європейському домі".

"Ми готові змішатися один з одним, але ми не хочемо ставати змішаною расою", - сказав він і додав, що країни, де змішуються європейці і неєвропейці, "більше не є націями".

Цю заяву засудили президент угорської релігійної організації Mazsihisz Андраш Хейслер, головний рабин країни Роберт Фреліх, низка європейських політиків.

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