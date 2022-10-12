Вальдемарас Сарапінас зазначив, що російські пропагандисти намагалися запустити фейк про евакуацію іноземних посольств з Києва.

Іноземний дипломат спростував інформацію про "втечу" з Києва. Дипломатичні установи не залишатимуть столицю України через ракетної атаки росіян.

Про це заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас у коментарі LRT.

"Ми точно не плануємо, постійно підтримую зв'язок з посольствами інших країн, перш за все європейськими, з послами, точно таких планів ні в кого немає", - заявив дипломат.

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Він нагадав, що росЗМІ намагалися запустити "качку", що іноземні посольства нібито евакуюються з Києва.

"Це абсолютна неправда", - запевнив Сарапінас.

Ракетні удари по Україні - що відомо

10 жовтня окупанти завдали понад 84 ракетні та авіаційні удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них були знищені.

При цьому посольство США закликало американських громадян покинути територію України після масованих ракетних ударів Росії. Дипломати заявили, що удари Росії по Україні становлять пряму загрозу для мирних жителів і цивільної інфраструктури.

Крім того, відомо, що під час масованого удару по Києву російські ракети потрапили в райони, де розташовані Іноземні дипустанови. Постраждала будівля візового відділу консульства Німеччини і посольства Румунії.

Після цього з'явилася інформація про те, що нібито іноземні держави евакуюють свої дипломатичні установи з України.

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