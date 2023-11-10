Українців в Британії навчають всьому – від базових навичок поводження зі зброєю до тактики ведення міських боїв.

Велика Британія підготувала вже понад 30 000 українських солдатів. Як повідомляє британське Міністерство оборони, це найбільша програма військової підготовки на британській землі з часів Другої світової війни.

Зазначається, що загалом від 2014 року за різними програмами збройних сил Великобританії було підготовлено 52 тисячі українських захисників.

Курси з підготовки українських бійців проводиться по всій території Великобританії. Повний курс складає щонайменше п’ять тижнів і включає такі напрямки підготовки як поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, тактика патрулювання, тактика бою в окопах та в місті, права і обов’язків комбатантів у збройних конфліктах.

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Окрім британських інструкторів у підготовці українських солдатів на території Британії беруть участь інструктори з Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів, Австралії та Румунії.

Підготовка українських солдатів за кордоном

У своїй гучній статті для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що однією з проблем України є неможливість повноцінного тренування новобранців на власній території – росіяни намагаються бити по полігонах та казармах навіть у глибокому тилу. Саме тому закордонне навчання українських солдатів є настільки важливим.

Якщо Британія є важливим майданчиком для підготовки української піхоти, то екіпажі бойової техніки готують переважно на полігонах Німеччини. Наприклад, саме там тренувалися екіпажі Abrams та систем ЗРК Patriot.

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