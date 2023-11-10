Велика Британія підготувала вже понад 30 000 українських солдатів. Як повідомляє британське Міністерство оборони, це найбільша програма військової підготовки на британській землі з часів Другої світової війни.
Зазначається, що загалом від 2014 року за різними програмами збройних сил Великобританії було підготовлено 52 тисячі українських захисників.
Курси з підготовки українських бійців проводиться по всій території Великобританії. Повний курс складає щонайменше п’ять тижнів і включає такі напрямки підготовки як поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, тактика патрулювання, тактика бою в окопах та в місті, права і обов’язків комбатантів у збройних конфліктах.
Окрім британських інструкторів у підготовці українських солдатів на території Британії беруть участь інструктори з Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів, Австралії та Румунії.
Підготовка українських солдатів за кордоном
У своїй гучній статті для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що однією з проблем України є неможливість повноцінного тренування новобранців на власній території – росіяни намагаються бити по полігонах та казармах навіть у глибокому тилу. Саме тому закордонне навчання українських солдатів є настільки важливим.
Якщо Британія є важливим майданчиком для підготовки української піхоти, то екіпажі бойової техніки готують переважно на полігонах Німеччини. Наприклад, саме там тренувалися екіпажі Abrams та систем ЗРК Patriot.