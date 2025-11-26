Чиновники розглядають можливість отримання проміжного кредиту від ЄС, щоб допомогти Києву втриматися на плаву.

Європейські країни працюють над екстреним планом "Б", щоб не допустити того, щоб Україна залишилася без грошей на початку наступного року, якщо їм не вдасться домовитися про використання заморожених російських активів на користь Києва, пише Politico.

Місяць тому лідери Євросоюзу сподівалися узгодити пропозицію про використання заморожених резервів Москви для надання Україні "репараційного кредиту" на 140 млрд євро, але ініціативу заблокував прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, на території якої зберігаються ці кошти.

Тепер, на тлі активізації мирних переговорів і браку коштів у Києва, питання про те, що робити з російськими активами, набуло нової терміновості. "Якщо ми не рушимо, інші зроблять це раніше за нас", - сказав один із представників ЄС на правах анонімності.

Європейські чиновники припускають, що новий мирний ривок президента США Дональда Трампа може зміцнити підтримку плану з використання заморожених активів як репараційного кредиту. За цим варіантом гроші повинні будуть бути повернуті Москві тільки в малоймовірній ситуації, якщо Росія сама погодиться виплатити Україні збитки від війни, пише ЗМІ.

Європейські дипломати очікують, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн найближчими днями доручить своїм юристам представити проєкт правового тексту щодо репараційного кредиту, оскільки зростає політична підтримка цього рішення.

Заперечення Бельгії

Незважаючи на інтенсивні переговори між Бельгією та Єврокомісією останніми тижнями, де Вевер, як і раніше, висловлює занепокоєння юридичними ризиками і можливою відповідною реакцією з боку Москви, якщо російські активи будуть використані для кредиту.

Тому політики та експерти в Брюсселі тепер опрацьовують, як підтримати Україну в разі, якщо репараційний кредит не вдасться підготувати вчасно для затвердження на саміті ЄС 18 грудня.

За словами чотирьох чиновників, одна з ідей, що набирають підтримку, - "перехідний", або "мостовий" кредит, профінансований за рахунок запозичень Євросоюзу, щоб утримати Україну на плаву в перші місяці 2025 року.

Це дало б більше часу, щоб підготувати повноцінний репараційний кредит на основі російських активів з урахуванням умов, прийнятних для Бельгії, і створити стійкий механізм підтримки. Повідомляється, що Україна могла б повернути цей початковий "мостовий кредит ЄС" після того, як отримає кошти за довгостроковим репараційним механізмом.

Франція, Німеччина, Нідерланди, Литва і Люксембург закликали Комісію продовжувати роботу над варіантами фінансування України.

Терміновість у цьому питанні

Комісія чудово розуміє, наскільки нагальною стала необхідність у вирішенні - Київ попереджає, що може залишитися без грошей у перші місяці наступного року. Президент Франції Емманюель Макрон, зі свого боку, заявив, що союзники по ЄС "найближчими днями" фіналізують рішення, яке "забезпечить фінансування" і дасть Україні "передбачуваність".

У довгостроковій перспективі репараційний кредит розглядається як єдиний реальний варіант. У країн ЄС немає бажання використовувати власні національні бюджети для надання Україні прямих грантів: багато хто вже стикається з дефіцитами і високими витратами на обслуговування боргів. Тому здатність переконати Бельгію - ключовий елемент успіху.

"Ми сподіваємося, що зможемо вирішити їхні сумніви. Ми справді не бачимо жодного іншого реального варіанту, окрім репараційного кредиту", - зазначив один із дипломатів ЄС. За його словами, одна з ідей - "поєднувати репараційний кредит з одним із інших варіантів". Але це, "не повинно зайняти надто багато часу, адже зараз відчуття терміновості тільки зростає".

Проблеми навіть із "мостовим кредитом"

При цьому залишаються проблеми і зі створенням "мостового кредиту" на основі спільних позик ЄС. Можливо, найбільшою перешкодою є те, що для такого запозичення потрібне схвалення всіх 27 країн ЄС, а Угорщина давно опирається новим заходам із фінансування допомоги Україні.

Тому розглядається можливість представити мостовий кредит як інструмент для відновлення України, а не для фінансування військових потреб - це могло б підвищити шанси на підтримку цього плану.

Ще один фактор - зростаючий імпульс мирних переговорів, команда Трампа прагне наблизити представників України та Росії до мирної угоди. Європейські чиновники минулого тижня зустріли з обуренням ідею з початкового американського мирного плану, згідно з якою США мали б отримувати прибуток від використання російських активів під час відновлення України.

Раніше УНІАН повідомляв, що Орбан заблокує всю допомогу ЄС, поки Київ не підпише "мирний план" Трампа. "Європейці повинні негайно і беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів. Ми повинні без зволікання почати автономні і прямі переговори з Росією", - написав прем'єр Угорщини.

Крім того, ми також розповідали про один із підводних каменів "мирного плану" для України. Згідно з "мирним планом" Трампа, заморожені російські активи мали слугувати еквівалентом бонусу за підписання для Вашингтона.

