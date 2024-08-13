Здатність Росії завдавати ударів по всій Європі означає, що цілі по всьому континенту виявляться під загрозою, як тільки російська армія вступить у бій із силами НАТО.

Росія підготувала свій флот для завдання ударів ракетами з ядерними боєголовками по об'єктах в Європі.

Про це пише Financial Times з посиланням на секретні документи, що опинилися в його розпорядженні. У них йдеться про те, що російський флот навчений бити ракетами з ядерними боєголовками по об'єктах у глибині Європи у разі потенційного конфлікту з НАТО.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну військові презентували офіцерам НАТО карти ймовірних цілей. Деякі з них розташовані так далеко, як західне узбережжя Франції та Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії.

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Документи демонструють, як Росія уявляла конфлікт із Заходом і планувала серію переважних ударів по Західній Європі. Ці секретні документи, складені в період з 2008 по 2014 рік, включають список цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю.

Росія зберегла можливість розміщення ядерної зброї на надводних кораблях, що, на думку експертів, пов'язано зі значними додатковими ризиками ескалації чи аварій.

Крім того, у документах зазначається, що висока маневреність військово-морського флоту дозволяє йому завдавати "раптових і попереджувальних ударів і масованих ракетних ударів … з різних напрямків". Ядерна зброя "як правило" призначена для використання "в поєднанні з іншими засобами ураження" для досягнення цілей Росії, йдеться в документах.

FT зазначає, що ці документи надали західні джерела. Аналітики, які вивчили їх, заявили, що зміст відповідає тому, як НАТО оцінює загрозу ракетних ударів далекого радіусу дії з боку російського флоту та швидкість, з якою Росія, ймовірно, вдасться до застосування ядерної зброї.

Видання наголошує, що карти були складені скоріше з презентаційною метою, ніж для оперативного використання. На них зображено 32 цілі НАТО в Європі:

цілі Балтійського флоту знаходяться в основному в Норвегії та Німеччині, включаючи військово-морську базу в Бергені, а також станції радіолокації та об'єкти сил спеціального призначення.

Північний флот, як очікується, завдасть ударів по об'єктах оборонної промисловості, таким як верф підводних човнів у Барроу-ін-Фернес на північному заході Великобританії.

Водночас ексчиновник НАТО Вільям Альберк, який нині працює в Стімсонівському центрі, заявив, що ця вибірка є лише малою частиною "сотень, якщо не тисяч, цілей, нанесених на карту по всій Європі".

Здатність Росії завдавати ударів по всій Європі означає, що цілі по всьому континенту виявляться під загрозою, як тільки російська армія вступить у бій із силами НАТО в країнах Балтії та Польщі, стверджують аналітики та колишні військові чиновники.

"Їхня концепція війни - це тотальна війна… Вони розглядають ці речі (тактичні ядерні боєголовки - УНІАН) як потенційно звитяжну зброю… Вони захочуть застосувати їх, причому досить швидко", - вважає професор Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї Джеффрі Льюїс.

Тактична ядерна зброя має менший радіус дії і менш руйнівна, ніж велика стратегічна, призначена для атаки на США. Однак вона все одно може вивільнити значно більше енергії, ніж те, що було скинуто на Нагасакі та Хіросіму у 1945 році.

"Війна" Росії проти НАТО - останні новини

Днями президент України Володимир Зеленський назвав наступну жертву Москви в разі початку війни Росії проти НАТО. За його словами, наступною ціллю Кремля можуть стати країни Балтії, бо Путін не повторить знову своєї помилки і цього разу виступити проти країн, де не буде великого протистояння.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав НАТО готуватися до російського вторгнення. Дипломат також розкритикував ЄС за "логіку запізнілих дій" та закликав прискорити надання допомоги Києву.

Разом з тим безпосередньо в керівництві НАТО не вірять, що Росія сама може зважитися на прямий конфлікт з НАТО. Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що наразі Росія "не має ані наміру, ані можливості" напасти на котрусь з країн Альянсу.

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