'Цілком прийнятно': в РПЦ допустили освячення ядерної зброї

У російській церкві вважають ядерну зброю "гарантом миру".

Російська православна церква допустила освячення ядерної зброї.

Про це заявив протоієрей Костянтин Татаринцев в інтерв'ю пропагандистському "РИА-Новости". За його словами, освячення ядерної зброї "цілком прийнятне".

"Ядерна зброя має величезну руйнівну силу. Тому, з одного боку, можна було б припустити, що освячувати те, що сіє смерть, є неприйнятним. Але з іншого боку - це зброя стримування, щоб ті, хто має, не застосували її проти нас, тобто вона - гарант миру. І в цьому сенсі освячувати її не для того, щоб воно було використане за прямим призначенням, а давало саме такий ефект - гарантію миру, цілком прийнятно", - вважає Татаринцев. Відео дня

Ядерна загроза з боку РФ

Адміністрація Байдена та Пентагон стурбовані ймовірністю, що Росія може підірвати ядерний пристрій у космосі, й тим самим знищити більшість цивільних супутників інших держав.

Про таку загрозу говорив помічник міністра оборони США з питань космічної політики на слуханнях у підкомітеті з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Джон Пламб. Як підкреслює NBC News, слова Пламба, це перший випадок, коли адміністрація Байдена винесла на обговорення у Конгрес подібну тему.

Він сказав, що загроза "не є неминучою", але Пентагон і "вся" адміністрація Байдена занепокоєні цією програмою. Водночас оцінюючи потенційний ефект відповідної російської зброї, Пламб сказав, що низька навколоземна орбіта - найпоширеніша орбіта для супутників - стане непридатною для використання, якщо РФ реалізує там ядерний вибух. Йдеться про період до року, уточнив він.

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