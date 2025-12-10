Спільне патрулювання стратегічних бомбардувальників РФ і КНР відбулося на тлі різкого загострення між Пекіном та Токіо.

Російські та китайські стратегічні бомбардувальники у вівторок здійснили спільний політ поблизу Японії та Південної Кореї — крок, який Токіо називає демонстрацією сили в розпал найсерйознішої дипломатичної кризи з Пекіном за останні роки, пише The Wall Street Journal.

За даними японського Міноборони, два російські Ту-95 пролетіли з Японського моря через Цусімську протоку до Східнокитайського моря, де до них приєдналися два китайські H-6. Поруч також перебували вісім китайських винищувачів J-16 та російський літак раннього радіолокаційного виявлення А-50.

Японські сили самооборони підняли свої винищувачі, щоб контролювати маршрут літаків й упевнитися, що повітряний простір країни не порушено. Південна Корея також задіяла свої винищувачі для спостереження.

Напруга між Китаєм і Японією зростає

Політ відбувся через кілька днів після іншого інциденту, коли японські військові заявили, що китайські літаки навели радар на японські борти біля Окінави. США розкритикували дії Китаю, назвавши їх такими, що "не сприяють миру та стабільності".

Криза між Пекіном і Токіо загострилася після заяв прем’єра Японії Санае Такаїчі, яка в листопаді припустила, що напад Китаю на Тайвань може втягнути Японію у конфлікт. Реакція Китаю була різкою: від застережень туристам утриматися від поїздок до Японії — до погроз щодо заборони імпорту морепродуктів.

Москва і Пекін називають політ "рутинним"

Росія та Китай запевняють, що спільний проліт був частиною регулярних навчань і не порушував міжнародного права. За заявою російського Міноборони, операція проводилася у межах плану військової співпраці до 2025 року та "не спрямована проти третіх країн".

Це вже десятий спільний політ російських і китайських бомбардувальників у регіоні з 2019 року, що, за словами японських чиновників, свідчить про посилення військового партнерства між Москвою та Пекіном — і про зростання тиску на Японію.

Росія і Китай - спільні маневри

Як повідомляв УНІАН, російська загроза в космосі наростає. Москва та Пекін здійснюють набагато більше актів військового глушіння в космосі, ніж вважалося раніше.

Журналістське розслідування показало, що за останні місяці в космосі сталося безліч інших інцидентів військового характеру. З квітня 2023 року неодноразово спостерігалися помітні зближення російських супутників із супутниками Бундесверу на відстань, достатню для перехоплення сигналів.

Китай також стежить за німецькими супутниками. Наприклад, наприкінці липня китайський супутник наблизився до супутника Збройних сил Німеччини на відстань 120 кілометрів – достатньо, щоб перехоплювати сигнали.

