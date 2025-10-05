У разі оголошення повітряної тривоги українців закликають прямувати в укриття.

Російські окупаційні війська підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України. Кількість бортів, які злетіли, не уточнюється.

"Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ). [...] У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!" – йдеться у повідомленні.

Водночас "Николаевский Ванек" пише, що у небі щонайменше чотири літаки Ту-95МС. Зазначалося, що у районі Енгельса вони будуть приблизно 03:30 – 04:30.

"Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:00 – 05:00. У районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 05:30 – 05:45. Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 06:30 – 06:45", – додав автор допису.

Варто зауважити, що зараз Україна також перебуває під масованою атакою дронами. У багатьох областях працює протиповітряна оборона.

Атаки РФ по Україні

У суботу, 4 жовтня 2025 року, російські терористи завдали удару по пасажирських поїздах у Шостці Сумської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, повідомлялося по десятки травмованих, серед яких діти.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров також заявив, що через російські обстріли у Шостці та районі тисячі людей залишилися без електро- та газопостачання.

Крім того, окупанти вдарили по човну з рибалками у Середино-Будській громаді Сумщини. Загинув 63-річний чоловік, ще один – поранений.

