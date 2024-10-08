Французька влада звернула увагу на чоловіка, коли він почав публікувати в соцмережах повідомлення на підтримку тероризму.

Франція депортувала зі своєї території Омара бен Ладена, сина засновника терористичної групи "Аль-Каїда" Осами бен Ладена. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ країни Брюно Ретайло.

Повідомляється, що Омар бен Ладен роками жив у селі Домфорт, регіон Нормандія (північ Франції), де малював пейзажі. За даними місцевої тижневої газети Le Publicateur Libre, син найвідомішого терориста привернув увагу французької влади через публікацію в соцмережі в день народження свого батька.

"Містер бен Ладен, який кілька років жив у регіоні Орн як чоловік британської громадянки, у 2023 році опублікував у своїх соціальних мережах коментарі, які прославляли тероризм", — сказав Ретайло.

Відео дня

За словами міністра, бен Ладен вже був депортований із Франції, і тепер йому заборонено повертатися в цю країну. Коли саме та до якої країни було депортовано бен Ладена, не уточнюється.

Хто такий Осама бен Ладен

Осама бен Ладен був саудівським ісламістським радикалом і засновником терористичної організації "Аль-Каїда". Він народився 1957 року в багатій сім'ї в Саудівській Аравії. Бен Ладен став відомим через свою роль у плануванні та фінансуванні терористичних атак, зокрема атаки на США 11 вересня 2001 року, що спричинило глобальну війну проти тероризму та вторгнення США в Афганістан.

Після кількох років переховування, його було знайдено й ліквідовано силами США в Пакистані 2 травня 2011 року. Бен Ладен залишив по собі значний вплив на міжнародний тероризм, а "Аль-Каїда" продовжує існувати, хоча її діяльність ослабла після його смерті.

Вас також можуть зацікавити новини: