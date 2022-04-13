Нагадаємо, сьогодні до Києва з візитом приїде президент Латвії Егілс Левітс.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що єдиною країною у світі, яка потребує реальної денацифікації, є Росія.

Про це він написав у Twitter.

"Після стільки жахливих сцен геноциду, військових злочинів і злочинів проти людяності, скоєних російськими військами в Україні, стає ясно, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, - це Російська Федерація", - написав Рінкевичс.

Раніше Латвія виділила 100 тис євро на роботу офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, який займається розслідуванням скоєних Росією в Україні звірств.

2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні.

Президентка Єврокомісії також запропонувала Україні підтримку європейських фахівців для документування воєнних злочинів російських окупаційних військ.

Британія призначила спеціального радника, що консультуватиме Україну у цьому процесі - досвідченого суддю Міжнародного кримінального суду.

Сьогодні до Києва з візитом приїде президент Латвії Егілс Левітс.

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