У Кремлі заявили, що говорити про зустріч президентів США і Росії поки передчасно.

У Фінляндії підтвердили готовність організувати зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна на своїй території.

Про це повідомили в канцелярії президента Фінляндії Саулі Нііністе, передає ТАСС.

Там нагадали, що пропозиція була зроблена ще до розмови президентів Росії та Фінляндії, яка відбулася у вівторок, 13 квітня.

"Фінляндія завжди пропонувала свої добрі дипломатичні послуги. Що стосується цієї потенційної зустрічі, то готовність організувати її була представлена обом сторонам", - сказали в канцелярії.

Про те, що Фінляндія могла б надати майданчик для зустрічі президентів США і Росії, ще в лютому заявляв міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, повідомляло видання Yle.

Своєю чергою, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповідаючи сьогодні на питання, чи є в Кремлі розуміння, де й коли зустріч Байдена і Путіна може відбутися, заявив, що про це говорити передчасно, передає Медуза.

"Поки передчасно говорити про цю зустріч в плані конкретики. Це нова пропозиція і вона буде вивчатися, буде проводитися аналіз. Лідери домовилися, що тема такої зустрічі буде обговорюватися вже далі дипломатичними каналами", - сказав Пєсков.

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На уточнювальне питання про те, чи буде обговорюватися на зустрічі глав держав ситуація в Україні, Пєсков знову підкреслив, що "сторони поки не планують перелік тем для обговорення". "Розумієте, поки немає ніякої підготовки до цієї зустрічі", - сказав він.

Розмова Байдена і Путіна

Президент США Джозеф Байден у вівторок, 13 квітня, провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України. Він висловив стурбованість російськими військовими приготуваннями на кордоні з Україною і закликав до деескалації.

Крім того, сторони обговорили зусилля щодо забезпечення стратегічної стабільності та контролю над озброєннями, із упором на договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО-III (New START Treaty).

Також Байден запропонував Путіну найближчими місяцями провести двосторонню зустріч у третій країні.

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Автор: Олександр Топчій