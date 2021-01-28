Україна перебуває на третьому місці за кількістю поданих до Європейського суду з прав людини скарг.
Про це йдеться у звіті ЄСПЛ за 2020 рік, оприлюдненому сьогодні на сайті суду.
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Наразі у суді на стадії розгляду перебуває усього 61,5 тис. справ, 75% з яких стосуються п'ятьох країн.
Найбільше справ надходить з Російської Федерації – 13,8 тис. (22,4%) (справ, які необхідно розглянути).
На другому місці - скарги з Туреччини - 11 тис. 150 (18,1%), а на третьому - з України – 10 тис. 250 (16,7%).
Далі йде Румунія – 7,7 тис. скарг (12,5%). На п’ятому - Італія – 3,4 тис. скарг (5,5%).
Загалом у 2020 році до ЄСПЛ надійшло 41,7 тис. скарг, в той час коли у 2019 році їх було 44,5 тис., що свідчить про зменшення кількості звернень на 6%.
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