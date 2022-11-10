Президент України поки не підтвердив свою присутність

Україна є однією з країн, представника якої на саміт G20 запросив президент Індонезії Джоко Відодо. Присутність президента Володимира Зеленського все ще можлива.

"Можливість ще є, але остаточного підтвердження немає", - заявив посол України в Індонезії Василь Гаміанін в інтерв'ю detik.

Зеленський поки не підтвердив свою присутність. Проте повідомляється, що президент України візьме участь у саміті, якщо не особисто, то віртуально.

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"Київ закликає до того, щоб саміт G20 не був місцем нормалізації російської агресії проти України і нападів, що порушують основні принципи Статуту ООН", - вказав дипломат.

При цьому він запевнив, що Зеленський все ще перебуває в Україні.

Саміт Великої двадцятки-2022 на Балі - що відомо

15-16 листопада запланований саміт G20. Він повинен пройти в Індонезії на відомому у всьому світі і популярному острові.

Наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо особисто запросив Зеленського на саміт "Великої двадцятки". З перших днів йде суперечка про те, чи відвідає саміт президент України Володимир Зелеський і російський лідер Володимир Путін.

3 листопада представник МЗС Індонезії Теуку Файзасія заявив, що участь у саміті на Балі підтвердили лідери 17 держав.

7 листопада Відодо заявив, що майже впевнений у тому, що Путін не відвідає саміт G20. При цьому спікер російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що Путін прийме рішення про участь у саміті до кінця тижня.

10 листопада Пєсков повідомив, що делегацію РФ на саміті "Великої двадцятки" очолить глава МЗС Росії Сергій Лавров.

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