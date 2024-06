Російська кампанія випустила відеоролики, схожі на новинні репортажі, в яких міститься інформація про погрози насильства на Паризьких іграх.

Росія, якій заборонили брати участь в Олімпіаді 2024 року через напад на Україну, розгорнула таємну кампанію впливу з метою дискредитувати Ігри та посіяти страх перед тероризмом, ідеться в новому звіті підрозділу Microsoft з аналізу загроз.

У доповіді йдеться про "плідних російських агентів впливу", які минулого літа почали займатися дискредитацією Олімпійських ігор 2024 року і президента Франції Еммануеля Макрона, зокрема шляхом публікації фіктивного документального фільму з дипфейком актора Тома Круза, пише NBC News.

"Ці триваючі операції російського впливу переслідують дві основні цілі: очорнити репутацію [Міжнародного олімпійського комітету] на світовій арені та створити очікування спалаху насильства в Парижі під час літніх Олімпійських ігор 2024 року", - йдеться у звіті Microsoft.

Зовсім недавно російська кампанія намагалася отримати вигоду з війни між Ізраїлем і ХАМАС, видаючи себе за бойовиків і фабрикуючи погрози на адресу ізраїльтян, які приїдуть на Ігри 2024 року, ідеться в доповіді. Деякі зображення відсилають до нападу на Олімпійських іграх у Мюнхені 1972 року, коли бойовики філії Організації визволення Палестини вбили 11 членів олімпійської збірної Ізраїлю та офіцера поліції Західної Німеччини.

Підроблений документальний фільм, розміщений у мережі минулого літа, називався "Падіння Олімпіади" (Olympics Has Fallen) і був створений за мотивами фільму 2013 року "Падіння Олімпу" (Olympus Has Fallen). Створений як продукція Netflix, він використовував згенерований штучним інтелектом звук, що нагадує голос Круза, щоб натякнути на його участь, ідеться в доповіді, і навіть доклав фіктивні п'ятизіркові відгуки від The New York Times, The Washington Post і BBC.

Як виявила Microsoft, російська кампанія також випустила відеоролики, схожі на новинні репортажі, в яких міститься інформація про погрози насильства на Паризьких іграх.

В одному відео, яке нібито являло собою репортаж брюссельського ЗМІ Euronews, неправдиво стверджувалося, що парижани купують страховку майна в очікуванні актів терору.

В іншому підробленому новинному ролику, що зображував продукцію французької телекомпанії France 24, російська кампанія неправдиво стверджувала, що 24% куплених квитків на олімпійські заходи було повернуто через побоювання тероризму.

Третя російська спроба являла собою фальшивий відеовипуск новин від ЦРУ і Головного розвідувального управління Франції, що попереджає потенційних учасників Олімпіади-2024 триматися подалі від неї через нібито наявний ризик терористичної атаки.

Microsoft стверджує, що Росія, як і Радянський Союз до неї, має довгу історію нападок на Олімпійські ігри.

"Якщо вони не можуть узяти участь в Іграх або перемогти в них, то прагнуть принизити, зганьбити та принизити міжнародні змагання у свідомості учасників, глядачів і світової аудиторії... Радянський Союз бойкотував Літні ігри 1984 року, які проходили в Лос-Анджелесі, та намагався вплинути на інші країни, щоб вони вчинили так само", - ідеться у звіті.

На той час, за даними Microsoft, американські чиновники пов'язували радянських учасників із кампанією, яка таємно розповсюджувала листівки серед Олімпійських комітетів у таких країнах, як Зімбабве, Шрі-Ланка та Південна Корея, стверджуючи, що небілі учасники змагань стануть мішенню для американських екстремістів, якщо поїдуть до Лос-Анджелеса.

Олімпійські ігри в Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що церемонію відкриття Паризьких Олімпійських ігор, заплановану на річці Сена, може бути перенесено на Стад де Франс, якщо загрозу безпеці буде визнано занадто високою.

Виступаючи перед французькими ЗМІ BFM-TV і RMC, Макрон заявив, що правоохоронні сили Франції будуть мобілізовані на винятковому рівні для забезпечення безпеки заходу просто неба.

