Міністр закордонних справ РФ зробив заяву і про зустріч Путіна із Зеленським.

Росія нібито ніколи не ставила за мету захопити Крим або Донбас, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. За його словами, головним завданням окупантів був "захист російських людей".

Крім того, в інтерв'ю росЗМІ Лавров згадав про минулий саміт між Росією і США, заявивши, що він проходив у "хорошій атмосфері", адже президент США Дональд Трамп "щиро хоче досягти миру".

"Було ясно, що глава Сполучених Штатів і його команда, по-перше, щиро хочуть домогтися результату, який буде довгостроковим, стійким, надійним", - зазначив він. А потім не забув протиставити "конструктивну позицію США" позиції європейських лідерів, які, за його словами, на кожному кроці наполягали тільки на припиненні вогню і що після цього вони продовжать постачати зброю Україні.

Відео дня

Також Лавров заявив, що Росія не відмовляється ні від двосторонніх, ні від тристоронніх форм роботи. Однак для того, щоб контакти за участю перших осіб відбувалися, необхідно, за його словами, готувати їх "вкрай ретельно". Не обійшлося без "нагадувань", що безпеку Росії і "права росіян в Україні" необхідно поважати, інакше довгострокові домовленості в такому разі будуть неможливі.

Мирне врегулювання війни в Україні - роль Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін не піде на компроміси. За словами німецького політолога, якщо зустріч кремлівського диктатора і Володимира Зеленського відбудеться, і якщо вона буде неуспішною - США і Європа повинні координувати свої дії.

Мерц, зі свого боку, розповів, коли відбудеться зустріч Путіна і Зеленського. За словами канцлера Німеччини, це має відбутися протягом наступних двох тижнів. Однак ще невідома локація.

Вас також можуть зацікавити новини: