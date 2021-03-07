У них візьмуть участь ВПС Росії і сили спеціальних операцій армії Баларусі.

Росія оголосила про проведення з 9 по 20 березня двох спільних тактичних військових навчань з Білоруссю.

Як повідомляє прес-служба Міноборони РФ, в них візьмуть участь ВПС Росії і сили спеціальних операцій білоруської армії.

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Згідно з повідомленням, перше в поточному році спільне російсько-білоруське тактичне навчання пройде на полігоні «Поливно» в Ульяновській області, воно присвячене миротворчій тематиці. Прибуття білоруських військових очікується 9 березня, а активна фаза навчання пройде в період з 16 по 19 березня.

У ньому буде задіяно з російської сторони понад 400 військовослужбовців і близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки Ульяновського з'єднання, а від білоруської - понад 80 військовослужбовців. Крім того, в навчанні братимуть участь два ударних вертольоти Мі-24 і шість транспортно-бойових вертольоти Мі-8АМТШ Центрального військового округу.

"Паралельно, в період з 15 по 27 березня на полігоні "Осиповичский" в Мінській області буде проходити спільне білорусько-російське тактичне навчання. Підрозділи російських і білоруських десантників відпрацюють спільні спеціальні дії посиленого парашутно-десантного батальйону в обороні та наступі вдень і вночі", - йдеться в повідомленні.

Від Росії в навчанні візьмуть участь близько 90 військовослужбовців гвардійського Чорноморського десантно-штурмового полку Псковського гвардійського з'єднання ВДВ, а від Білорусі - понад 400 осіб особового складу і близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки Вітебського окремого гвардійського повітряно-десантного з'єднання.

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Автор: Тамара Отовська