Російські війська в Казахстан попросив ввести президент країни Касим-Жомарт Токаєв у зв’язку з акціями протесту.

Росія перекидає свої війська в Казахстан у "миротворчих цілях" з аеродромів у Московській, Іванівській та Ульянівській областях.

Про це повідомили у Міноборони РФ, цитує пропагандистське РИА Новости.

Прибулі "миротворці" приступили до виконання завдань.

"З аеродромів у Московській, Іванівській, Ульянівській областях продовжується перекидання основних сил російського контингенту миротворчих сил ОДКБ на територію Республіки Казахстан. Підрозділи Військово-десантних військ зі складу російського контингенту миротворчих сил ОДКБ, які раніше здійснили марші, перебувають на аеродромах "Чкаловський", "Іваново-Північний", "Ульянівськ-Східний", - розповіли у відомстві.

Читайте такожУ Казахстан прибули літаки з білоруськими миротворцямиРосійські десантники вантажать "штатну" техніку та озброєння. Військові РФ у Казахстані вже приступили до виконання "завдань", вони забезпечують прийом і розгортання основних сил контингенту.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для"стабілізації та нормалізації обстановки".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.

Вас також можуть зацікавити новини: