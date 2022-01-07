Жителів Нур-Султана закликали не виходити на вулицю після 23.00.

В столиці Казахстану введено режим надзвичайного стану та комендантську годину.

Про це повідомляє місцевий канал Tengrinews.kz.

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Жителів Нур-Султана закликали не виходити на вулицю після 23.00.

"У місті введено режим НП. У нас комендантська година. З 23.00 до 07.00 забороняється виходити на вулицю. Поліція переведена на посилений режим роботи, патрулює місто і перевіряє документи. Закликаємо всіх городян не виходити на вулицю після 23.00. Також закликаємо городян не відвідувати місця масового скупчення людей", - кажуть в акіматі столиці.

Акорда (резиденція президента Казахстану - УНІАН) почала розсилати населенню повідомлення про те, що можна отримувати новини через SMS.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для"стабілізації та нормалізації обстановки".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.