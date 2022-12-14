Техніка призначається для постачання військових ЗС РФ на полігоні "Обуз-Лесновський".

За останні кілька днів в Білорусь з Росії прибуло ще два ешелони з технікою ЗС РФ.

Перший був відправлений 8 грудня 2022 р. з м. Чебаркуль (Челябінська обл., РФ) і прибув на станцію Полонка (Барановицький рн, Брестська обл) 12 грудня, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

У складі було 30-40 одиниць нових Уралів ЗС РФ, які, по всій видимості, призначені для постачання військових ЗС РФ, що дислокуються на полігоні "Обуз-Лесновський", найближчому до станції Полонка.

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Другий ешелон був відправлений зі станції Острогожськ (Воронезька обл., РФ) 11 грудня о 23:43 і прибув в Полонку о 07:50 ранку 14 грудня.

Всього в ешелоні знаходилося 26 вагонів-платформ із завантаженою на них гусеничною і колісною технікою ЗС РФ: урали - близько 20 од, бензовози, БМП-2 - мінімум 4 од.

"Як і в першому випадку, є підстави вважати, що техніка призначається для постачання військових ЗС РФ на полігоні "Обуз-Лесновський". Таким чином, всього за кілька днів РФ перекинула в Білорусь ще два ешелони із загальною кількістю техніки - мінімум 60 одиниць", - повідомляють спостерігачі.

Ситуація в Білорусі: що відомо

13 грудня, в Міноборони РБ заявили про перевірку бойової готовності військ за наказом диктатора Олександра Лукашенка.

Після заяви про перевірку з'явилася інформація, що перші підрозділи ЗС РБ висунулися в бік нашої держави. Повідомлялося, що до міста Малорита і агромістечка Мокрани висунулася 38-а окрема десантно-штурмова бригада і її колона військової техніки. На полігон під місто Гродно відбувається перекидання щонайменше 20 танків.