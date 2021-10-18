Також припиняється робота військової місії НАТО в Москві.

Росія з 1 листопада призупинить роботу свого постійного представництва при НАТО, розташованого в Брюсселі.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, пише РИА Новости.

Також в Москві буде припинена діяльність військової місії альянсу і його інформаційного бюро.

Тепер контакти Росії і НАТО будуть підтримуватися через їх посла в Бельгії.

Читайте такожУкраїна отримала другу партію військової допомоги США (відео)Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянсу необхідно проявляти пильність перед обличчям "зловмисної" діяльності Росії.

Нагадаємо, що двопартійна група сенаторів США закликала Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів із США, якщо не буде розширено штат американського посольства в Москві.

НАТО вислала російських дипломатів з Брюсселя

Раніше повідомлялося, що лідери НАТО домовилися вислати вісьмох російських дипломатів і скасувати посади ще двох дипломатичних працівників.

Рішення стосується російських дипломатів, які є "неоголошеними офіцерами російської розвідки".

Російський сенатор Клімов заявив, що це рішення "без відповіді не залишиться".

Автор: Людмила Жерновська