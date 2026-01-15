Росія відвернулася від союзників у найбільш критичний момент, - Bloomberg

Неназване джерело стверджує, що відносини зі США зараз для Москви важливіші, ніж Венесуела.

Російський диктатор Володимир Путін зосередився на війні проти України, на тлі чого стратегічні союзники РФ по всьому світу почуваються щонайменше знехтуваними, пише Bloomberg.

Яскравим прикладом стала Венесуела, де багаторічні відносини з Росією тепер вважають "паперовим тигром". Аналогічна ситуація склалася від Дамаска до Тегерана, де авторитарні режими, відомі тісними звʼязками з Кремлем, у критичні для себе моменти виявили, що підтримка з боку РФ відсутня.

Сирійський диктатор Башар аль-Асад втік до Москви після того, як російська військова підтримка зникла. Куба, яка залишилася без благодійника, стикається з гуманітарною кризою. Іран минулого року зазнав атаки з боку США, а зараз режим Алі Хаменеї стикається з величезними протестами екзистенційного масштабу. Зберігається і загроза нового удару з боку американських військ.

"Найпотужнішим символом неуваги Росії може бути Ніколас Мадуро з Венесуели, який нудиться в нью-йоркській в'язниці. Поки залишки державного апарату безпеки проводять розбір подій, що призвели до захоплення їхнього лідера США, чиновники приватно висловлюють своє розчарування тим, що їхні кубинські та російські партнери не допомогли захистити його", – пише видання з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Американський президент Дональд Трамп не раз публічно говорив про намір усунути Мадуро. Попри це, у Каракасі скаржаться, що спецслужби Росії та Куби не змогли виявити загрози та вразливі місця.

Автори матеріалу пояснюють, що значною мірою особиста безпека венесуельського диктатора була в руках саме кубинських спецслудб. Чиновники кажуть, що між Венесуелою та її кубинськими колегами з питань безпеки не залишилося довіри.

Згадують там і про недоліки російських систем протиповітряної оборони.

"Чиновники скаржаться, що Росія не надала належної технічної підтримки для забезпечення оперативної ефективності цих систем. За їхніми словами, кіберзахист Венесуели залежав від технічної підтримки Росії, яка знову виявилася недостатньою, оскільки кібератаки США, як видається, призвели до відключення електроенергії у великих районах Каракаса", – пише Bloomberg.

І наступниця Мадуро Делсі Родрігес тепер не має іншого вибору, як прийняти пропозиції США про співпрацю та послабити зв'язки зі старими партнерами своєї країни.

Як на події у Венесуелі реагує Путін

Правитель Росії досі не прокоментував публічно дії США у Венесуелі. Водночас російське міністерство закордонних справ випустило додоволі стриману заяву, де заговорило про порушення ключових принципів міжнародного права. При цьому джерела журналістів кажуть, що чиновники в РФ були обурені тим, що Трамп пішов на операцію із захоплення Мадуро.

Інше джерело, обізнане з позицією Кремля, заявило, що відносини зі США зараз для Москви важливіші, ніж Венесуела. За його словами, затримання Мадуро хоча і є для РФ неприємним, але не є катастрофою.

Іран є для Москви більшою проблемою

Набагато більшою проблемою є Іран, з яким Росія веде більш тісну співпрацю – в тому числі у військовій сфері. Хоча Москва може підтримати Тегеран публічно, вона навряд чи буде активно надавати допомогу, з огляду на пріоритетність війни в Україні та обмежені можливості, каже співрозмовник журналістів.

"Це є поганим знаком для інших стратегічних партнерств Росії і свідчить про те, що для Кремля ще важливіше досягти всіх своїх цілей в Україні без поступок за столом переговорів. Це, в свою чергу, може ще більше ускладнити Трампу укладення важкодосяжної мирної угоди", – констатує видання.

Ситуація довкола Ірану

Вже кілька днів у Ірані тривають масштабні протести. Тисячі людей вийшли на вулиці через економічні проблеми. За даними ЗМІ, кількість загиблих перевалила за 2 тисячі осіб.

Reuters писало, що США можуть розпочати військову операцію проти Ірану у найближчі 24 години. Пентагон вже наказав своїм військовим в регіоні підготуватися до можливих ударів Ірану у відповідь.

Тим часом близько 00:30 15 січня у мережі зʼявилися повідомлення про те, що Іран закриває свій повітряний простір для всіх літаків, за винятком затверджених міжнародних рейсів.

