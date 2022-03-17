Американська біофармацевтична компанія AbbVie припинила поставки у РФ продуктів, що використовуються в естетичній медицині.
Про це йдеться в повідомленні на сайті компанія.
"Оскільки трагічні події в Україні продовжують розгортатися, AbbVie зупинила операції щодо всіх наших продуктів для естетичної медицини в Росії. У нас немає виробничих підприємств в регіоні", - зазначили в AbbVie.
Компанія наголосила, що її благодійна діяльність зосереджена на гуманітарній допомозі, підтримці співробітників і пожертвуваннях.
Зокрема, йдеться про пожертвування 1 мільйона доларів, пожертвування ліків уряду України і так далі.
"Ми сподіваємося на мирне розв'язання", - зазначили в компанії.
AbbVie виробляє десятки продуктів у сфері естетичної медицини, в тому числі -Botox (для корекції мімічних зморшок і гіпергідрозу) і різноманітні філери (для контурної пластики).