AbbVie виробляє десятки продуктів у сфері естетичної медицини.

Американська біофармацевтична компанія AbbVie припинила поставки у РФ продуктів, що використовуються в естетичній медицині.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанія.

"Оскільки трагічні події в Україні продовжують розгортатися, AbbVie зупинила операції щодо всіх наших продуктів для естетичної медицини в Росії. У нас немає виробничих підприємств в регіоні", - зазначили в AbbVie.

Компанія наголосила, що її благодійна діяльність зосереджена на гуманітарній допомозі, підтримці співробітників і пожертвуваннях.

Зокрема, йдеться про пожертвування 1 мільйона доларів, пожертвування ліків уряду України і так далі.

"Ми сподіваємося на мирне розв'язання", - зазначили в компанії.

AbbVie виробляє десятки продуктів у сфері естетичної медицини, в тому числі -Botox (для корекції мімічних зморшок і гіпергідрозу) і різноманітні філери (для контурної пластики).

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