На думку журналіста, у естонських дітей немає причин вивчати російську мову.

Естонським дітям не потрібно вчити російську мову.

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«У естонських дітей немає причин вивчати російську мову, оскільки в Естонії є одна державна мова - і це естонська мова. Також Росія для Естонії досить недружня країна, якихось особливих справ з нею не ведеться, ця країна постійно загрожує Естонії та погано ставиться до Естонії», - сказав він.

На його думку, немає ніяких перспектив для вивчення російської мови:»необхідно вчити німецьку, англійську, французьку, іспанську мови».

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Автор: УНІАН