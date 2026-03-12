Війна Трампа з Іраном рятує бюджет Росії: FT оприлюднив цифри

Ще три тижні тому в Москві не знали, як звести кінці з кінцями, а тепер купаються в нафтодоларах.

Кожен новий день війни на Близькому Сході приносить Росії 150 мільйонів доларів додаткових нафтових доходів до бюджету. Такі підрахунки зробили журналісти Financial Times.

Зазначається, що Москва вже заробила приблизно 1,3-1,9 мільярда доларів непередбачених доходів від податків на експорт нафти після того, як фактичне закриття Ормузької протоки призвело до зростання цін і попиту на російську нафту з боку Індії та Китаю.

За розрахунками FT, такими темпами до кінця березня російський бюджет додатково заробить 3,3-4,9 мільярда доларів. І це за умови, що середні ціни на російську нафту не продовжать зростати.

"Це знаменує різку зміну долі Москви, яка до війни в Ірані страждала від падіння цін на нафту та втрати більшої частини своїх продажів до Індії, значною мірою через тиск з боку Вашингтона", – пише видання, нагадуючи, що до чергової авантюри Трампа експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів впав до найнижчого рівня за час війни в Україні.

Керівник відділу енергетичних та кліматичних досліджень у Київській школі економіки Борис Додонов вважає, що нинішні високі ціни на нафту вже допомогли Росії "виконати бюджетні показники цього кварталу і навіть почати заощаджувати гроші".

Російська нафта вже торгується приблизно на 20-30 доларів за барель вище середньої ціни за попередні три місяці. Аналітики вважають, що російська нафта зараз продається в Індії приблизно на 5 доларів за барель дорожче, ніж еталонна марка Brent. Система знижок на російську нафту, що діяла донедавна, скасована.

"Однак Москві потрібно, щоб поточні ринкові умови збереглися ще кілька місяців, щоб компенсувати падіння доходів від енергетики на початку року. Доходи від енергетики впали майже на 50% у річному обчисленні за перші два місяці 2026 року, що призвело до зростання дефіциту бюджету Росії до понад 90% від прогнозованого на весь рік показника", – пише FT.

Неназваний співрозмовник видання, знайомий з планами російського уряду, каже, що ще кілька тижнів тому у Москві були стурбовані тим, як впоратися з квітневим дефіцитом, але тепер вони впевнені, що впораються з цим.

Як писав УНІАН, Іран веде цілеспрямовану кампанію на блокування судноплавства в Ормузькій протоці, через яку експортується левова частина близькосхідної нафти. І зараз у Тегерана в кишені залишається головний козир – морські міни, які досі масовано не застосовувалися.

Тим часом уряди деяких країн вже закликають своїх громадян за можливості відмовитися від поїздок автомобілем через дефіцит нафтопродуктів і зростання цін на них.

