Ізраїльські ВПС завдали масованого удару по 51-му полку ППО Сирії, в результаті чого весь полк виявився знищеним.

У Сирії в результаті авіаудару ізраїльських ВПС 19 листопада був знищений 51-й полк ППО сирійських сил, зокрема недавно придбаний російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир-С».

Про це пише сайт avia.pro з посиланням на китайське агентство Sina.

За даними китайських журналістів, ізраїльські ВПС завдали масованого удару по 51-му полку ППО Сирії, в результаті чого весь полк виявився знищеним.

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Крім того, в результаті авіанальоту було знищено до 10 іранських військовослужбовців, бойовиків шиїтських підрозділів і сирійських військових (у тому числі майор і капітан армії Сирії).

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що винищувачі завдали великомасштабного повітряного удару по іранській бригаді «Аль-Кудс» і сирійським урядовим військам.

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Автор: УНІАН