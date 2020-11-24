У Сирії в результаті авіаудару ізраїльських ВПС 19 листопада був знищений 51-й полк ППО сирійських сил, зокрема недавно придбаний російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир-С».
Про це пише сайт avia.pro з посиланням на китайське агентство Sina.
За даними китайських журналістів, ізраїльські ВПС завдали масованого удару по 51-му полку ППО Сирії, в результаті чого весь полк виявився знищеним.
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Крім того, в результаті авіанальоту було знищено до 10 іранських військовослужбовців, бойовиків шиїтських підрозділів і сирійських військових (у тому числі майор і капітан армії Сирії).
Ізраїльські ЗМІ повідомили, що винищувачі завдали великомасштабного повітряного удару по іранській бригаді «Аль-Кудс» і сирійським урядовим військам.
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