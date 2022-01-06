Бійсултан Хамзаєв вказав, що президент Казахстану Токаєв говорить російською мовою.

Член Комітету Державної Думи Російської Федерації з безпеки та протидії корупції Бійсултан Хамзаєв заговорив про возз'єднання Казахстану з РФ. Заява прозвучала на тлі кривавих протестів в країні та введенні військових ОДКБ.

Про це Хамзаєв повідомив на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Політик виступив за проведення референдуму про "возз'єднання Казахстану з історичною батьківщиною – Росією".

"Центральна Азія - це російська земля! У мережі йде обговорення можливого возз'єднання Казахстану з Росією. Особисто моя позиція, як громадянина Російської Федерації, незалежно від політики та посад. Підтримую проведення референдуму в Казахстані про возз'єднання Казахстану з історичною батьківщиною – Росією", – йдеться в повідомленні.

Читайте також"Миротворці" ОДКБ як інструмент для втілення мрії Володимира ПутінаКрім того, Хамзаєв вказав, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв говорить російською мовою, а це в свою чергу може бути підтвердженням "Руської землі".

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

З початку 2022-го року по всьому Казахстану почалися масові хвилювання, спровоковані зростанням цін на паливо. Старт дав місто Жанаозен, відомий подіями 2011 року, коли поліція відкрила вогонь по протестувальниках. Спочатку мирні демонстрації з економічними вимогами поступово переросли в жорсткі протистояння з представниками влади, а соціальні питання змінилися вимогами політичних змін.

У ніч з 4 на 5 січня протест радикалізувався і призвів до сутичок, погромам магазинів і банків, захопленню і руйнуванню державних установ - були спалені мерія Алмати і колишня резиденція президента країни, - а також стріляниною в силовиків з відібраної в ході протестів табельної зброї.

У відповідь на дії вулиці, президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва (який займав беззмінно пост з 1991-го року) і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. Після радикалізації протестного руху Токаєв оголосив, що діятиме жорстко, ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні, а після закликав на допомогу союзників по ОДКБ.

Читайте такожПосол Казахстану про ситуацію в країні: упродовж трьох днів ситуація буде під контролем6 січня організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні. До складу контингенту увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії. За словами посла Казахстану в Києві посол Дархана Калетаєва, число військових ОДКБ не перевищить 3 тисяч людина.

Водночас влада Киргизстану відмовилися долучити свої війська проти протестувальників у Казахстані.

Режим НС триватиме в країні до 19 січня

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