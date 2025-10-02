Вживатимуться і заходи для скорочення та поступового припинення імпорту продукції з Росії.

1 жовтня 2025 року відбулася зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки", де очільники міністерств домовилися посилювати тиск на Росію та вжити заходів для підтримки України.

"Подальші ескалаційні дії Росії, включаючи порушення повітряного простору НАТО, посилення атак на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель в Україні, є неприйнятними і підривають зусилля з досягнення миру", – йдеться в заяві міністрів країн G7, опублікованій на сайті уряду Канади.

Зазначається, що настав час для посилення заходів, спрямованих на зміцнення стійкості України та критичного послаблення здатності Росії вести її війну.

Розробляються варіанти для фінансової підтримки України. Серед іншого, йдеться про використання всіх російських активів, заморожених у юрисдикціях країн G7.

Також міністри погодилися з необхідністю максимально посилити тиск на експорт російської нафти, який є основним джерелом доходів Москви. Вживатимуться і заходи для скорочення та поступового припинення імпорту продукції з Росії – мова в тому числі про імпорт вуглеводнів.

Заморожені активи РФ

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тільки в Європі заморозили приблизно 210 мільярдів євро російських активів. Вже не перший місяць ведуться дискусії про їх використання для підтримки нашої країни.

Були випадки надання Україні кредитів, які погашатимуть за рахунок доходів від цих активів – зокрема 20 млрд доларів від США.

Днями у Сенат Сполучених Штатів Америки внесли резолюцію із закликом щомісяця передавати Україні по $10 млрд із російських активів до повного їх вичерпання. З відповідною ініціативою виступив республіканець Джон Кеннеді.

