Ми ніколи не підемо на політичні умови в обмін на газ, зазначили в Міненергетики країни.

В Міненергетики Узбекистану засудили російську пропозицію щодо "газового союзу". Ташкент не погодився на політичні умови, які поставлять під загрозу націнтереси.

Як пише Reuters, Узбекистан ще не отримав конкретну пропозицію, про що заявив напередодні міністр Журабек Мірзамахмудов.

"Навіть якщо буде укладено газову угоду з Росією, це не означає союз", - сказав він. Велися переговори про постачання російського газу по трубопроводу через Казахстан, але це буде "технічний контракт", а не союз.

"Якщо ми імпортуємо газ з іншої країни, ми співпрацюємо тільки на основі комерційного договору купівлі-продажу. Ми ніколи не підемо на політичні умови в обмін на газ. Коротше кажучи, ми отримаємо запропонований нам газовий контракт тільки в тому випадку, якщо ми на нього погодимося, в іншому випадку - ні", - підкреслив міністр.

Видання пояснює холодне ставлення Узбекистану до російської пропозиції ознакою зростаючих труднощів Москви у нав'язуванні своєї волі іншим колишнім радянським республікам на тлі війни в Україні.

"Газовий союз" РФ з Узбекистаном - що відомо

Минулого місяця Росія заявила, що обговорює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном для підтримки поставок між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай.

Це частина зміни стратегії Москви після її вторгнення в Україну на тлі введених ЄС санкцій щодо різкого скорочення своєї залежності від російських енергоресурсів.

Узбекистан все ще частково залежить від іноземного газу. Країна останніми кількома днями відчувала нестачу газу, оскільки споживання різко зросло через холодний період.

Всього в країні виробляється близько 52 млрд кубометрів природного газу на рік, при цьому імпорт становить 4 млрд кубометрів, а експорт - 2,7 млрд кубометрів.

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