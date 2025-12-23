Путін неодноразово демонстрував готовність змінювати російське законодавство у своїх власних цілях.

Обіцянкам Кремля не нападати на Україну та країни Європи і НАТО після укладення мирної угоди не можна вірити, оскільки Росія вже неодноразово демонструвала готовність ігнорувати будь-які міжнародні угоди у своїх інтересах. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Так, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков нещодавно заявив, що Росія готова юридично оформити свій намір не нападати на держави Європейського союзу (ЄС) або НАТО в майбутній угоді про припинення війни в Україні.

Однак у ISW нагадують про схожу ситуацію, коли Росія теж брала на себе зобов'язання, - Будапештський меморандум 1994 року, що передбачав не лише вимогу до Росії поважати територіальну цілісність України, а й вживати заходів у разі будь-якої агресії проти України в обмін на відмову Києва від радянської ядерної зброї.

"Путін неодноразово демонстрував готовність змінювати російське законодавство у своїх власних цілях, зокрема через зміну російської Конституції 2020 року, щоб дозволити собі продовжувати обіймати посаду президента. Модель Кремля, що порушує міжнародні угоди і змінює власну конституцію, демонструє порожнечу таких російських обіцянок", - підкреслюють в ISW.

Аналітики зазначають, що це свідчить про необхідність надійних гарантій безпеки для України, щоб запобігти відновленню російської агресії в майбутньому.

Росія і Європа

Раніше очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що європейським країнам варто бути готовими до нападу РФ уже 2027 року. За його інформацією, країни Балтії РФ планує окупувати, при цьому Польща "розглядається суто для ударів, для військової кампанії без захоплення".

Водночас Reuters повідомляв, що розвідка США підтвердила, що Путін планує вторгнення в країни Балтії. Зокрема, йдеться про план РФ щодо повернення під чобіт Москви всіх територій колишнього СРСР.

