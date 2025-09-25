Німеччина раніше скептично ставилася до використання російських грошей у Європі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав ЄС використати заморожені російські активи для фінансування військових зусиль України, заявивши, що це може розблокувати кредит у €140 млрд для Києва і продемонструвати "готовність витримати" у протистоянні з російською агресією.

Різко змінивши позицію Берліна, який раніше скептично ставився до використання заарештованих російських коштів, Мерц заявив, що кредит має йти на закупівлю військової техніки, а уряди країн ЄС узгоджуватимуть придбання разом із Києвом, пише Financial Times.

Звернення лідера найбільшої економіки Європи і головного покровителя України в регіоні з'явилося на тлі вивчення Європейською комісією варіантів використання російських активів на суму €194 млрд, що зберігаються в Euroclear - бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.

У статті для FT Мерц наголосив, що ЄС має знайти юридичний механізм для використання цих коштів, наголосивши на необхідності "систематично і в значних масштабах підвищувати ціну російської агресії".

Хоча до цього європейські уряди, включно з тією ж Німеччиною, тривалий час чинили опір конфіскації активів, посилаючись на фінансові та юридичні ризики і висловлюючи занепокоєння, що такий крок може підірвати довіру до євро як резервної валюти і спровокувати військову ескалацію з боку Росії. Однак після того як президент США Дональд Трамп скоротив підтримку Києву і відмовився схвалювати нові санкції проти Москви, тиск на користь використання заморожених активів посилився.

Мерц заявив, що ЄС міг би надати безвідсотковий кредит майже на €140 млрд, "не втручаючись у право власності", додавши: "Цей кредит буде повернуто лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані цією війною".

Такий обсяг фінансових ресурсів забезпечив би військову стійкість України на кілька років, підкреслив він. І додав, що кошти мають спрямовуватися виключно на закупівлю військової техніки, а не на покриття загальнодержавного бюджету України.

"Така комплексна програма також має сприяти зміцненню та розширенню європейської оборонної промисловості. Це послужить як нашій колективній безпеці, так і європейському суверенітету", - заявив канцлер Німеччини.

За пропозицією Мерца кредит спочатку буде гарантовано державами-членами, а потім забезпечено коштами з наступного багаторічного бюджету ЄС у 2028 році. Механізм, за його словами, має бути узгоджений "широкою більшістю" країн - що вказує на перевагу структурі, яку не зможе заблокувати противник ініціативи, наприклад Угорщина.

За його словами, настав момент застосувати дієвий важіль, який зруйнує цинічну гру кремлівського диктатора Володимира Путіна з вигравання часу і приведе його за стіл переговорів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Сенаті США зареєстрували законопроєкт про використання заморожених активів РФ. Він передбачає переведення 5 млрд доларів суверенних активів Москви, що зберігаються в США, на процентний рахунок.

При цьому щонайменше 250 млн доларів спрямовуватимуть на потреби України кожні 90 днів.

Крім того, ЄС уже готує для України позику на 130 мільярдів євро. Остаточний розмір буде погоджено з Міжнародним валютним фондом.

