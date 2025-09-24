Гроші візьмуть з заморожених російських активів.

Сума "репараційного кредиту" Європейського Союзу для України може скласти до 130 мільярдів євро. Остаточний розмір буде погоджено з Міжнародним валютним фондом. Про це пише Reuters з посиланням на офіційних осіб.

Кредит буде спрямований на допомогу Києву у фінансуванні військових зусиль. Його Україна погасить лише після отримання репарацій від Росії в рамках майбутньої мирної угоди.

Більша частина російських активів на суму близько 210 мільярдів євро, що зберігаються в Європі, знаходиться в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. 175 мільярдів євро активів в Euroclear вже досягли терміну погашення і перетворилися на готівку, яка може стати основою для кредиту.

Відео дня

Як зазначають джерела агентства, перед тим, як ЄС погодиться на кредит на відшкодування збитків, він захоче погасити кредит G7 на суму 45 мільярдів євро, про який було домовлено минулого року.

Це залишить близько 130 мільярдів євро з грошового балансу для нового інструменту. Але і ця сума не обов’язково буде остаточною. Розмір кредита визначать після оцінки МВФ фінансових потреб України в 2026-2027 роках.

За словами високопоставлених чиновників міністерства фінансів ЄС, конкретні деталі ще не узгоджені. Комісія розробляє механізм, який дозволить їй використовувати заморожені російські активи без їх конфіскації – це червона лінія для багатьох урядів ЄС і Європейського центрального банку.

Заморожені активи РФ - важливі новини

Нагадаємо, що ідея використання заморожених російських активів для позики Києву належить голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. За задумом, фінансові ризики буде колективно нести Європа і, за бажанням, деякі інші країни G7.

В рамках розробки ідеї в ЄС запропонували попередній механізм, який дозволив би уникнути потенційного вето з боку прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який часто відстоює на Заході інтереси кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: