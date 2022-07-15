Нагороду вручили "за великі заслуги у формуванні позитивного образу Росії".

Президент Росії Володимир Путін нагородив телеведучого Володимира Соловйова орденом "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня.

Відповідний указ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

У документі йдеться, що нагороду йому вручили "за великі заслуги у формуванні позитивного образу Росії та активну участь у суспільно значущих заходах".

Зауважимо, що це не перша державна нагорода, отримана одним з головних телепропагандистів і ідеологів війни в Росії.

Раніше з рук Путіна він отримував "Орден Дружби", "Подяку Президента Російської Федерації", "Орден Пошани", "Медаль Миколи Озерова", а також - "Орден Олександра Невського", за "високий професіоналізм і об'єктивність" у виправдуванні анексії українського Криму.

Російський пропагандист, ведучий шоу "Соловьев Live" ("Полный контакт") і "Вечер с Владимиром Соловьевым", числиться в санкційних списках ЄС, Великобританії, Канади, Австралії, внесений до Переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України. Його канал "Соловйов Live" на YouTube закритий через порушення умов використання платформи.

Як писав УНІАН, у березні Личаківський районний суд Львова заочно заарештував Соловйова за звинуваченням у публічних закликах до зміни державного кордону України.

Також у березні в Італії заарештували віллу Соловйова, що є резидентом цієї країни. У квітні віллу рупора Кремля підпалили.

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