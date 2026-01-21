Російський порт зупинив експорт нафти на два тижні після атаки України, - Reuters

Під час тієї атаки було уражено і розташований поблизу НПЗ.

Після однієї з останніх атак України російський порт Туапсе був вимушений зупинити експорт нафти на два тижні. Про агентству Reuters розповіли поінформовані джерела.

Зазначається, що порт був виведений з експлуатації через атаку безпілотників 31 грудня. Тоді в російському оперативному штабі Краснодарського краю інформували про пошкодження причалу в порту, нагадує Sky News.

Також тоді було уражено розташований поблизу нафтопереробний завод, що належить російській енергетичній компанії "Роснефть". Примітно, що цей порт та НПЗ не раз ставали цілями ударів Сил оборони України.

Зараз же, за даними трьох джерел у галузі та даними фінансових ринків, порт Туапсе відновив експорт нафтопродуктів.

Атаки по РФ та окупованих територіях

Нещодавно на тимчасово окупованій території Луганської області було уражено склад безпілотників російських окупантів. У Генштабі розповіли, що мова про населений пункт Новокраснянка. Зафіксовано влучання в ціль.

Раніше дрони атакували полігон Капустин Яр, звідки окупанти запускали ракету "Орєшнік" по Україні. Також там випробовують велику кількість різних ракет малої та середньої дальності, крилатих ракет, комплексів і систем ППО.

