Зустріч відбувається конфіденційно без електронних приладів.

Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу розпочали неформальне обговорення ситуації з нарощування Росією військових сил біля кордону України.

Про це повідомляє речник президента Європейської Ради Баренд Лейтс у Twitter.

"Тільки що розпочалася неформальна зустріч членів Європейської Ради щодо стану справ розвитку останніх подій у зв'язку з Росією та Україною", - повідомив Лейтс.

Як зазначив речник, дискусія відбувається без електронних пристроїв, аби забезпечити конфіденційність зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого президент США Джо Байден оголосив, що Росія стягнула до кордонів України понад 150 тис. озброєних військових.

16 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Росія й надалі тримає величезні воєнні сили на кордоні України, готові до вторгнення.

Раніше віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляв, що якщо дипломатія у перемовинах з РФ зазнає невдачі, міжнародна спільнота швидко і рішуче відреагує. Зокрема, якщо відбудеться російська агресія проти України за участю військ, стягнутих до українського кордону, проти Росії будуть запроваджені санкції.

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