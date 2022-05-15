У НАТО зазначили, що знайдуть консенсус з Туреччиною з приводу її ставлення до приєднання Швеції та Фінляндії.

Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане висловив упевненість в тому, що вдасться знайти консенсус з Туреччиною з питання вступу до Альянсу Фінляндії та Швеції.

Про це він заявив перед засіданням глав МЗС країн НАТО в Берліні, куди приїхав замість глави організації Йенса Столтенберга, який заразився коронавірусом, повідомляє Анадолу.

"Туреччина висловила свою стурбованість. Упевнений, умови для компромісу будуть знайдені", - сказав Джоане.

Він зазначив, що переговори з Туреччиною по даній темі напередодні носили відкритий і конструктивний характер.

"Туреччина є важливим союзником і висловила заклопотаність, яка вирішується між друзями і союзниками. І я впевнений, якщо ці країни (Швеція і Фінляндія) вирішать – а це, як я розумію, відбудеться в найближчі дні – повідомити про своє прагнення до членства в НАТО, ми зможемо знайти умови для досягнення консенсусу", - сказав представник Альянсу.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив перед зустріччю глав МЗС країн-учасниць НАТО, що країна, яка буде союзником в НАТО, не повинна підтримувати терористичну організацію YPG (сирійське крило терористичної організації PKK).

"Ці дві країни (Швеція і Фінляндія) відкрито підтримують PKK і YPG. А це терористичні організації", - сказав глава турецької дипломатії.

Чавушоглу напередодні ввечері провів тристоронню зустріч з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде і міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто в Берліні. Сторони обговорили питання заявки двох скандинавських країн на вступ до НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: