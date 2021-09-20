ЗМІ знайшли підтвердження однієї з версій вбивства Мохсена Фахрізаде.

Іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде вбили у листопаді 2020 року за допомогою кулемета, оснащеного роботизованим пристроєм з дистанційним управлінням і штучним інтелектом.

Ця версія з'явилася ще того ж року після вбивства, але була сприйнята деякою частиною громадськості як фантастична. Тепер же газета The New York Times, посилаючись на джерела в США, Ізраїлі та Ірані, знайшла їй підтвердження.

За даними видання, підготовка до вбивства почалася після серії зустрічей наприкінці 2019 - на початку 2020 року між ізраїльськими офіційними особами на чолі з директором ізраїльської служби зовнішньої розвідки ("Моссад") Йосі Коеном і високопоставленими американськими чиновниками, зокрема, колишнім президентом Дональдом Трампом, держсекретарем Майком Помпео і директором ЦРУ Джиною Хаспел.

У 2012 році Ізраїль зупинив планування диверсій щодо ядерної програми Ірану, адже Тегеран почав переговори з Вашингтоном, а у 2015 році було укладено Спільний всеосяжний план дій, що передбачає, зокрема, згортання військової ядерної програми, допуск на об'єкти інспекторів МАГАТЕ і вивезення збагаченого урану. Однак у 2018 році президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди та анонсував додаткові санкції щодо Ірану, й Ізраїль повернувся до своїх планів.

Наприкінці лютого 2020 року Йосі Коен представив американцям список можливих операцій спецслужб, в якому було й вбивство Фахрізаде. Американські офіційні особи поінформували про план вбивства Вашингтон, і там його підтримали.

Читайте такожЄС засудив вбивство іранського вченого-ядерникаЗброєю спецслужби обрали кулемет бельгійського виробництва FN MAG. У розібраному вигляді його привезли в Іран, а потім зібрали та встановили на пікап. При цьому снайпер керував кулеметом на відстані більш ніж 1,5 тис. кілометрів завдяки роботизованому пристрою і камерам. Крім того, машину з кулеметом замінували, щоб після операції знищити докази.

Вдень у п'ятницю, 27 листопада 2020 року, Фахрізаде з конвоєм виїхав з міста Каемшехр на узбережжі Каспійського моря в бік Тегерана. Першим їхав автомобіль охорони, за ним слідував чорний Nissan Teana, яким Фахрізаде керував особисто, а на сидінні поруч була його дружина. Замикали колону ще дві машини охорони.

Уся операція вбивств Фахрізаде тривала близько хвилини. З роботизованого кулемета у машину фізика було зроблено 15 пострілів. Принаймні три кулі потрапили в лобове скло, і одна з них зачепила плече науковця. Він зміг вибратися з салону і сховатися за відкритими дверима, після чого був поранений у хребет, а згодом помер.

Пікап з роботом-кулеметом дистанційно підірвали. Однак вибух не знищив зброю, як очікувалося, хоча й серйозно пошкодив.

Неподалік від місця замаху перебував також інший, нібито зламаний пікап з камерами, через які ізраїльські спецслужби переконалися, що за кермом був саме фізик.

Видання зазначає, що вбивство Фахрізаде стало можливим завдяки порушенням протоколів безпеки з боку Корпусу вартових ісламської революції, а також надмірній безтурботності фізика, який хотів жити нормальним життям з родиною, попри секретність своєї роботи. Зокрема, він часто сам сідав за кермо замість того, щоб користуватися бронеавтомобілем з посиленою охороною.

За словами сина вченого, Хамеда Фахрізаде, в день вбивства служба безпеки попереджала батька про загрозу його безпеці та просила не їхати у столицю.

Однак за останні роки фізик отримував безліч загроз і чергове попередження про небезпеку вже не сприйняв серйозно. Крім того, наступного дня в нього були заплановані заняття в університеті, а, за його словами, займатися дистанційно він не міг.

Вбивство Мохсена Фахрізаде

За даними Ради Безпеки ООН, Фахрізаде був старшим науковим співробітником Міністерства оборони Ірану, Збройних сил Ірану і керівником Центру фізичних досліджень. Очолював "Проект Амад" - таємну програму зі створення ядерної боєголовки для балістичних ракет.

Читайте такожІран і МАГАТЕ домовилися про відновлення співпраці27 листопада 2020 року його було вбито поблизу Тегерана внаслідок збройного нападу. Науковець помер у лікарні.

Новини про вбивство фізика з'явилися на тлі нових занепокоєнь тим, що Іран наростив виробництво збагаченого урану - ключового компонента як для цивільної ядерної енергетики, так і для виготовлення військової ядерної зброї.

Тегеран звинуватив Ізраїль у вбивстві Фахрізаде, п'ятому вбивстві науковця-ядерника на іранській землі з 2010 року. Ізраїль не коментував звинувачення.

В Ірані було озвучено версію, що науковця вбили за допомогою застосування зброї з супутниковим управлінням.

Іранська влада заявила про затримання кількох людей, які можуть бути причетні до вбивства.

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Автор: Катерина Комолова