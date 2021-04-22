Російський лідер живе в своєму уявному світі, де українці взагалі не мають власного суспільства, поглядів, емоцій чи прагнень, а лише виконують чиїсь команди.

Сім років тому канцлер Ангела Меркель намагалася вести переговори з російським лідером про кінець війни в Україні. Пізніше, зламавшись, вона сказала тогочасному президенту США Бараку Обамі про Володимира Путіна: "Він живе в паралельному світі". Так воно і досі.

Про це пише Rzeczpospolita. Під час щорічного звернення Путін запропонував наступне: за нову угоду про ядерне роззброєння він хоче Білорусь і Україну в російській сфері впливу. Щоправда, він нічого не сказав про те, як саме збирається поширити свою владу на Київ, який вже 7 років веде з ним війну. Але зважаючи на загальний стан думок кремлівської еліти, можна уявити собі цей процес.

"Нав'язування його волі українцям Путін доручає Вашингтону. Тільки з ним він збирається креслити на мапах межі своєї імперії. Москва визнає лише великі держави, а малі повинні коритися. Вашингтон повинен був би просто віддати наказ своїм "імперіалістичним прихвостням" в Україні, щоб поклонилися Володимиру Путіну. На його думку, цього цілком вистачить", - йдеться в статті.

Читайте такожFinancial Times: Стягування військ до України – це більше, ніж спроба Кремля відвернути увагу від бід РосіїРосійський лідер вважає, що українці самі з себе нічого не представляють. У них немає власних прагнень, поглядів, емоцій. Вони лише виконують накази. Людьми певною мірою він визнали лише тих, хто викрикує проросійські гасла.

"Такі поняття, як "суспільство", "громадські рухи" чи навіть "спонтанність" для нього цілком чужі. Все заздалегідь заплановане могутніми силами, які приховують свою ідентичність. Напевне, йому було б добре серед прихильників QAnon чи виборців Дональда Трампа", - йдеться в статті.

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Переклад: Лесь Димань