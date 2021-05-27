Лише Київ і Вільнюс заборонили будь-яким літакам з Мінська не залежно від того, білоруські вони чи ні, літати над своєю територією.

Білоруси досі можуть літати в Естонію. Але низка країн включно з Польщею, не чекаючи на рішення "Європейської агенції авіаційної безпеки" і "Євроконтролю", зачинили своє небо для білоруських перевізників.

Україна теж не впускає білоруські літаки. Але Росія вирішила заробити на цій кризі, - пише Rzeczpospolita. В авіаційних правилах Європи почався хаос. Польське Управління цивільної авіації заборонило шістьом білоруським перевізникам літати як в саму Польщу, так і над її територією.

Читайте такожБілорусь зажадала від літака Ryanair сідати в Мінську ще до того, як отримала лист про "бомбу" - ЗМІАле російська компанія "Аерофлот" тим часом перекидає свої літаки в Мінськ, щоб виконувати звідти рейси в країни ЄС замість "Белавіа". Тому що лише Литва і Україна зачинилися для всіх літаків, які вилітають з Білорусі. І не обов'язково, щоб це були машини саме білоруських компаній. Таким чином, перевізники з Білорусі будуть працювати лише в аеропортах країн СНД, доставляючи пасажирів "Аерофлоту" до Мінська. Тим часом, над територією Білорусі досі без проблем літають літаки з Китаю, Росії, Індії, а також здійснюються вантажні й кур'єрські рейси.

Сьогодні увечері відбудеться зустріч представників країн-учасниць Міжнародної організації цивільної авіації. Це єдина організація у сфері авіаперевезень, до якої входить Білорусь. Втім, позбавлення чи замороження членства буде для Мінська хіба що ударом по престижу. Тож організація може зробити не багато.

Занепокоєння викликає той факт, що в середу Росія не дозволила Air France виконати рейс з Парижу до Москви в обхід Білорусі. Чи означає це, що Кремль вступив в цей конфлікт? Польські експерти вважають, що, швидше за все, ні.

"LOT без проблем літає в Москву в обхід Білорусі через простір Литви й Латвії.(...)", - сказав прес-секретар польського перевізника Кшиштоф Мочульський.

Якби у Москві справді задумалися б про блокування європейських компаній, це б говорило, що вона має намір не просто нажитися на політичній кризі.

"Зараз здається, що так Росія показала, що може стати на бік Білорусі. Але поки ніщо не вказує на більш систематичні дії в цьому напрямку. Якби Росія все ж на знак солідарності обмежила можливості авіакомпаній з ЄС, це, вочевидь, змінило б розрахунки не лише політичні, але й суто економічні щодо авіаційних санкцій проти Білорусі. Обхід білоруської території й відмова від польотів в цю країну для компаній з ЄС - не велика втрата. Але це великі економічні втрати для "Белавіа" і політичні для режиму", - пояснив експерт у сфері авіації Домінік Сіпіньський.

Читайте такожДії Білорусі поставили під загрозу життя пасажирів та екіпажу літака Ryanair - НАТОВін пояснив, що Росія контролює небо над Сибіром, через яке проходять авіаційні маршрути в Китай, Японію чи Південну Корею. Якби перевізникам довелося оминати російську територію, виконуючи такі рейси, вони б зазнали великих збитків. Втім, таке блокування стало б ударом і для самої Росії.

Адже вона теж сильно залежить від доходів, які приносить такий транзит. До пандемії COVID-19 Москва отримувала до 500 мільйонів доларів на рік за це. Тож прояв економічної солідарності з Білоруссю став би для Росії пострілом собі в ногу. Втім, політичні розрахунки можуть бути зовсім іншими.

Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Переклад: Лесь Димань