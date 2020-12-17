Санкції запроваджуються через продовження репресій проти громадянського суспільства в Білорусі.

Нові санкції Європейського Союзу проти 29 осіб і 7 компаній Білорусі, погоджені цього тижня, стали чинними.

Читайте такожЄС затвердив третій пакет санкцій проти БілорусіПро це йдеться в Офіційному журналі Євросоюзу.

Зокрема, сказано, що з огляду на продовження репресій проти громадянського суспільства у Білорусі, до санкційного списку фізичних і юридичних осіб, компаній і установ додаються ще 29 осію і 7 компаній, проти яких застосовуватимуться обмежувальні заходи.

Відповідне рішення набуває чинності сьогодні.

Зокрема, під санкції потрапили Анатолій Сівак, Іван Ейсмонт, Володимир Каранік, Наталія Кочанова, Павло Легкий, Ігор Луцький, Андрій Швед, Геннадій Богдан, Ігор Бурмістров, Артем Дунько, Олег Каразей, Дмитро Курян, Олександр Турчин, Дмитро Шумілін, Віталій Стасюкевич, Сергій Каліннік, Вадим Прігара, Віктор Станіславчик, Олександр Петраш, Андрій Лагунович, Олена Литвіна, Вікторія Шабуня, Олена Живіца, Наталія Дєдкова, Марина Федорова, Юлія Густир, Олена Некрасова, Олександр Шакутін і Микола Воробей.

Також обмежувальні заходи запроваджено проти низки білоруських компаній: "ЗАТ “Белтехекспорт", "Дана Холдінгз/Дана Астра", "Державна установа "Головне господарське управління" Управління справами Президента Республіки Білорусь", "ТОВ “Синезіс”", "ВАТ “АГАТ-електромеханічний завод”", "ВАТ “140 ремонтний завод”", а також "DFN “МЗКТ” - Мінський завод колісних тягачів".

Водночас, як коментує Рада ЄС, сьогодні запроваджується третій пакет санкцій проти Білорусі. Зокрема, нові санкції цілеспрямовано запроваджуються проти високопосадовців, відповідальних за жорстокі репресії і залякування мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів та інших осіб.

Також обмежувальні заходи спрямовані проти економічних суб'єктів, впливових бізнесменів і компаній, які отримують зиск від підтримки режиму Олександра Лукашенка.

"Це рішення має за мету надіслати потужний сигнал відповідальним політичним та економічним суб'єктам, що їхня підтримка режиму обернеться високою ціною", - наголошується у заяві.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд та замороження активів. Громадянам з країн-членів Євросоюзу заборонено надавати фінансову допомогу усім фізичним і юридичним особам з Білорусі, які потрапили під санкції. Вони включають фізичних осіб, проти яких санкції запроваджувалися у попередні роки.

"Мета цих санкцій - чинити тиск на білоруське політичне керівництво, аби унеможливити подальше насильство і репресії, звільнити усіх політичних бранців та інших несправедливо ув'язнених осіб, а також ініціювати справжній і всебічний національний діалог з широкими верствами суспільства", - додали в Раді ЄС.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

Раніше Україна приєдналася до європейських санкцій проти Білорусі.

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Автор: Віталій Саєнко