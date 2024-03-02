Виявлено різке зростання експорту зі США до країн, які можуть виступати в ролі посередників у продажу американських технологій в Росію, зокрема до Вірменії, Фінляндії, Грузії, Казахстану та Туреччини.

Слідча комісія Сенату США виявила нові докази того, що Росія використовує американські технології у війні в Україні, незважаючи на сотні фінансових та інших санкцій, накладених адміністрацією США на країну-агресора, пише The Washington Times.

"Американські виробники заправляють і підтримують зростаючу і гігантську російську військову машину. Вони використовуються в ракетах, безпілотниках, боєприпасах та інших засобах ведення війни. Росіяни покладаються на американські технології", - зазначив сенатор Річард Блюменталь.

Сенатор використав матеріали українського розслідування, в якому задокументовано 211 напівпровідників, мікросхем та інших інструментів американського виробництва, які використовуються в ракетах та високотехнологічних продуктах, що вбивають українців.

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Блюменталь стверджував, що чотири провідні американські технологічні компанії відповідальні за виробництво 87 з цих компонентів: AMD, Analog Devices, Intel і Texas Instruments.

Ці фірми повідомили в коментарі The Washington Times, що припинили поставки продукції в Росію після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. AMD не відповіла на запит про коментарі.

Однак слідчі Сенату виявили різке зростання експорту цих чотирьох компаній до країн, які не стикаються з обмеженнями і можуть виступати в ролі посередників, що передають американські технології в Росію, зокрема до Вірменії, Фінляндії, Грузії, Казахстану та Туреччини.

"Різке зростання експорту цих чотирьох компаній включає експорт до Казахстану, який збільшиться майже в 1000 разів з 2021 по 2022 рік. За той самий період експорт до Грузії зріс у понад 34 рази, до Вірменії - у понад 28 разів, до Туреччини - більш ніж удвічі, а до Фінляндії - приблизно в 1,5 рази", - йдеться у звіті.

Як пише видання, отримані дані можуть вплинути на низку питань, які зараз розглядаються законодавцями, зокрема, на пакет військової допомоги Україні, що застопорився, та нові питання щодо здатності Міністерства торгівлі виявляти та запобігати експорту забороненої продукції до ворожих урядів.

РФ все ще отримує західні компоненти до своєї зброї

Як писало видання Bloomberg, незважаючи на численні санкції, Росія, як і раніше, має змогу отримувати збройові технології з Європи. Торгівля забороненими чутливими товарами на десятки мільйонів євро ведеться із самого Євросоюзу.

Так, майже чверть так званих товарів високого пріоритету вартістю 450 мільйонів євро (488 мільйонів доларів), які надійшли до Росії з ЄС за перші дев'ять місяців минулого року, було відправлено безпосередньо з Європи. Решту Москва імпортувала через треті країни - Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Сербію та Китай, а також сусідні з Росією держави, включаючи Узбекистан, Казахстан, Киргизстан і Вірменію.

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