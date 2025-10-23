Експрезидент заявив, що ухвалені Сполученими Штатами рішення – "це акт війни проти Росії".

Заступник секретаря російського Радбезу, експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що президент США Дональд Трамп, запровадивши санкції проти найбільших російських нафтових компаній, перейшов на бік Європи і став на шлях війни з Росією.

"США – наш супротивник, а їхній балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. Так, він поки що не завжди активно воює на боці бандерівського Києва, але це тепер його конфлікт, а не маразматика Байдена (Джо Байден - колишній президент США, - ред.)!" - написав Медведєв у Telegram.

За його словами, ухвалені Сполученими Штатами рішення – "це акт війни проти Росії", і тепер Трамп "повністю солідаризувався з шаленою Європою".

У зв'язку з цим він побачив "явний плюс" для Росії: вважає, що тепер можна бити по Україні "найрізноманітнішою зброєю", не зважаючи на "непотрібні переговори".

Нові санкції США проти Росії

Як повідомляв раніше УНІАН, 22 жовтня США запровадили жорсткі санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу". У Мінфіні Сполучених Штатів розповіли, що це відбулося "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з припинення війни в Україні".

Трамп зробив нові заяви про війну в Україні, а про нові санкції сказав, що він "просто відчув, що настав час". Також президент США оголосив про скасування раніше анонсованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський відреагував на санкції США проти РФ. Він вважає, що це є важливим сигналом і для Росії, і для інших країн світу. Також президент України наголосив, що рішення Трампа - це "саме те, на що ми чекали". "Дай Боже, це спрацює", - додав Зеленський.

